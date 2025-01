Abbiategrasso. Presentata la terza edizione Umane Connessioni

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 28 gennaio 2025 – Presentata ieri in conferenza stampa la terza edizione di Umane Connessioni che nasce dal desiderio di intercettare e raccogliere le nuove sfide del nostro tempo. Tre in particolari i filoni di approfondimento e di analisi che verranno sviscerati in una serie numerosa di incontri scelti e studiati- come spiegato dall’assessore alla Cultura e vicesindaco Beatrice Poggi – da un comitato organizzativo, nato in seno alla comunità educante, con il supporto operativo dell’Ufficio Cultura del Comune. “Il percorso che abbiamo voluto proporre è aperto a tutti: genitori, insegnanti, educatori, ma anche a chiunque si senta chiamato a contribuire al bene comune – ha premesso Poggi – perché ogni cambiamento sociale parte da un cambiamento personale e dalla capacità di vedere nell’altro una positività, non un ostacolo. Ciascun incontro di questa rassegna, infatti, vuole essere una finestra aperta sul significato profondo del vivere, un’occasione per riscoprire che non siamo soli di fronte alle sfide, ma possiamo camminare insieme in una comunità unita e solidale”.

Più nel dettaglio, i temi saranno quelli dell’intelligenza artificiale – che trasforma il nostro modo di vivere e lavorare – dei disordini sociali – che svelano le ferite della nostra società – e del disagio giovanile – che riflette la ricerca di senso delle nuove generazioni, anelando il bisogno di un dialogo riparativo come via di riconciliazione.

“Oggi Umane Connessioni rappresenta un elemento qualitativo importante dell’offerta culturale cittadina – ha chiosato il sindaco Cesare Nai – in grado di rendere Abbiategrasso un centro di richiamo per la presenza di illustri relatori (pensiamo a Umberto Galimberti, Massimo Recalcati, Andrea Avveduto solo per citarne alcuni). Questo percorso, intrapreso appunto da tempo, ci permette inoltre di riflettere con il sostegno di persone competenti e qualificate sul senso profondo del nostro agire rispetto a quelle che sono le responsabilità educative delle nostre generazioni. Infine un plauso all’assessore Poggi, all’intera comunità educante e allo staff dell’Ufficio Cultura per l’impegno profuso nel riuscire ad organizzare tanti incontri di così alto livello”.

E la rassegna entra subito nel vivo con il primo incontro dedicato all’intelligenza artificiale – Una sfida all’umano – con Silvano Petrosino (professore di filosofia l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) sarà già venerdì 7 febbario alle 21 presso l’ex convento dell’Annunciata Ingresso libero, prenotazioni: www.abbiategrassodavivere.it

Redazione