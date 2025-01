Basiglio (MI) – “Crescere è una favola”, benvenuti ai nuovi nati di Basiglio

Domenica 26 gennaio l’amministrazione comunale ha invitato i genitori dei 43 bambini nati nel 2024 a trascorrere insieme una giornata speciale, con la consegna della prima tessera della biblioteca intestata ai loro figli e la Pigotta, la famosa bambola, “unica e irripetibile”, dell’Unicef. La musica, che potenzia gli aspetti emozionali dei piccoli, ha accompagnato l’evento

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 28 gennaio 2025 – La lettura e la musica sono strumenti di straordinaria importanza per la crescita dei bimbi. La prima facilita la relazione affettiva tra genitori e figli, stimolando lo sviluppo del linguaggio. La seconda stimola le loro emozioni e il desiderio di esprimersi e farsi capire.

Da qui l’idea, portata avanti da alcuni anni dall’amministrazione comunale, di presentare alle mamme e aipapà dei neonati basigliesi i servizi e le iniziative dedicate al loro benessere, perché “crescere è una favola”.

Domenica 26 gennaio la sindaca Lidia Reale e l’assessora a cultura, istruzione e ambiente Daniela Gironi hanno invitato le famiglie dei 43 bambini e bambine nati nel 2024 al Polo culturale Il Mulino di Vione, dove si è svolta una festa di benvenuto per i nuovi nati, con la consegna della prima tessera della biblioteca a loro intestata e della famosa Pigotta dell’Unicef.

Un piccolo e concreto atto per inserirli nella vita comunitaria e culturale di Basiglio e per far conoscere ai genitori il progetto “Nati per leggere”, sviluppato da pediatri, bibliotecari ed educatori con l’obiettivo di promuovere la lettura a voce alta rivolta ai bambini fin dai primi mesi di vita. Un’attività che nutre la mente del bambino e stimola la sua attenzione, un tempo ricco da vivere insieme, un rito che favorisce il sonno e permette di scoprire sempre cose nuove e diverse.

Insieme al kit di benvenuto, a ogni famiglia è stata anche donata una Pigotta, la bambola di pezza realizzata a mano dai volontari dell’Unicef: l’amministrazione comunale, infatti, ha aderito all’iniziativa “Per ogni bambino nato un bambino salvato”, effettuando una donazione per l’adozione di una Pigotta per ogni bimbo registrato all’anagrafe sul proprio territorio. Un’iniziativa che aiuta l’Unicef nel suo importante compito di raggiungere i bambini in pericolo ovunque si trovino.

Inoltre, per far conoscere anche il progetto “Nati per la musica”, l’Associazione Musica XXI ha proposto una breve attività musicale per tutti i piccoli. I neonati, secondo una ricerca italiana pubblicata sulla rivista scientifica PNAS, hanno una specifica predisposizione neurologica alla percezione delle sette note. La musica, inoltre, potenzia gli aspetti emozionali e il bimbo è persino attratto dai cambiamenti dell strutture armoniche e ritmiche.

«Incontrare e accogliere i nuovi nati – dichiara la sindaca Lidia Reale – è un bellissimo momento per noi amministratori perché a Basiglio promuoviamo diverse politiche che assicurano ai bambini e ai loro genitori servizi e proposte di qualità per la crescita e il benessere dei piccoli, con uno sguardo rivolto anche a quei bambini che nel mondo oggi non possono usufruire delle stesse opportunità».

All’iniziativa hanno partecipato anche le bibliotecarie, oltre ai volontari di Croce Amica con le informazioni sui corsi sulla disostruzione pediatrica, un nutrizionista, che ha fornito utili consigli sull’alimentazione del bambino, e le educatrici dell’asilo nido Pollicino, che hanno illustrato le attività promosse.

«Abbiamo voluto festeggiare i nostri piccoli cittadini – aggiunge l’assessora Daniela Gironi – con la tessera della biblioteca, un gesto non solo simbolico: ci auguriamo, infatti, che la biblioteca diventi uno dei luoghi preferiti dai piccoli e dalle famiglie e che, insieme, si lascino trasportare dalla bellezza della lettura insieme, o dell’ascolto della musica. Abbiamo presentato anche le proposte del Comune per i più piccoli, le attività del nido, un servizio importante per i genitori e per la conciliazione vita-lavoro».

