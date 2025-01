Bergamo. Danneggia pronto soccorso e picchia medico, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 28 gennaio 2025- I poliziotti della volante hanno arrestato un cittadino marocchino irregolare, responsabile del reato di danneggiamento aggravato all’interno del pronto soccorso della Clinica Gavazzeni e di lesioni personali nei confronti di un medico del pronto soccorso.

La notte del 25 gennaio, il soggetto trasportato in pronto soccorso a seguito di una lite, dopo una discussione con il personale sanitario ha scagliato una sedia a rotelle, danneggiandola e provocando delle lesioni al medico di turno al pronto soccorso. Arrestato in flagranza dagli operatori della volante occorsa a seguito di chiamata al 112, in direttissima l’arresto è stata convalidato arresto con Divieto di Dimora in Bergamo e provincia.

Nel corso della stessa notte, gli hanno poi deferito in stato di libertà un cittadino straniero per il danneggiamento di diverse autovetture e motocicli parcheggiate in via Tasso, contrada dei Tre Passi e Borgo Palazzo. Il soggetto, riconosciuto grazie alla descrizione del richiedente e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, é stato bloccato dalla volante e portato in Questura per la redazione degli atti a suo carico. In corso accertamenti su eventuali complici.

Redazione