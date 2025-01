GIORNATA CONTRO IL CANCRO, DAL 4 AL 10 FEBBRAIO SCREENING GRATUITI A MAMMELLA, UTERO, COLON RETTO E PROSTATA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2025 – Regione Lombardia celebra la giornata mondiale della lotta contro il cancro che ricorre il 4 febbraio ed è promossa dall’Union for International Cancer Control (UICC).



Dal 4 al 10 febbraio sono previste vaccinazioni a pazienti oncologici e screening oncologici gratuiti per tutta la popolazione in target, con la collaborazione di ATS e ASST. Il World Cancer Day rappresenta un’importante occasione per riflettere su ciò che istituzioni e individui possono fare nella lotta contro il cancro. Il tema della campagna 2025, ‘United by Unique’, sottolinea l’importanza di mettere le persone al centro dell’assistenza.

Previsti in particolare screening dei tumori del collo dell’utero, del colon-retto e della mammella e della prostata. Oltre alle vaccinazioni per i pazienti oncologici e altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori (test HCV) e di promozione di un sano stile di vita (counselling antifumo).

Redazione