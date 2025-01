IL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA IN REGIONE LOMBARDIA ESPRIME VICINANZA AL PRESIDENTE MELONI: “ATTACCHI POLITICI STRUMENTALI ORMAI NOTI A TUTTI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2025 – Il Presidente di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, Christian Garavaglia, esprime la solidarietà da parte di tutto il Gruppo consiliare al Presidente Meloni, ai Ministri Nordio e Piantedosi e al Sottosegretario Mantovano in merito all’avviso di garanzia per il caso Al Masri.

“Siamo al fianco del nostro Presidente, Giorgia Meloni, e di tutto il Governo, che subisce l’ennesimo attacco politico. Noi continuiamo a confidare nella Giustizia e siamo certi che sarà fatta chiarezza con tempi rapidi.

In Italia, purtroppo, siamo ormai abituati a vedere recapitare avvisi di garanzia a chi sta svolgendo onestamente il proprio lavoro.

Caro Presidente – chiosa Garavaglia, rivolgendosi a Meloni – andiamo avanti a testa alta, gli italiani sono con te”.

Redazione