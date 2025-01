Lingua lombarda, Regione ascolta associazioni. Corbetta (Lega): “Grande sostegno a proposta giornata lingua lombarda”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2025 – “Bene questa mattinata di audizioni con alcune tra le più importanti e riconosciute associazioni del territorio e studiosi che promuovono attività di ricerca e divulgazione sulla storia, la cultura e le identità della Lombardia”.

“L’obietto della nostra proposta di legge è quello di aumentare le iniziative a tutela della lingua lombarda e delle sue varietà locali attraverso un premio per coloro che si impegnano nella diffusione della lingua lombarda, l’istallazione di cartelli in lingua lombarda e un registro delle associazioni che valorizzano il lombardo. Lo scorso 17 gennaio si è infatti celebrata la Giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali, ed è giusto continuare questa battaglia sostenendo le diverse iniziative a tutela della nostra lingua che l’Unesco ha censito come a rischio di estinzione. Sono questi, infatti, gli ultimi anni dove si può intervenire e occorre mettere in campo tutte le azioni possibili, a ogni livello, per riuscire a salvare una lingua parlata da secoli e tramandata di generazione in generazione nelle case, nelle corti, nelle cascine e nelle campagne dei nostri territori”.

“Il clima di oggi in Commissione è stato costruttivo tra le varie posizioni politiche e mi fa ben sperare sull’esito positivo di questo iter legislativo. Esiste per fortuna una grande attenzione verso le lingue locali, dimostrazione recente ne è l’uscita in versione milanese, andata a ruba in poche ore, del celebre fumetto ‘Topolino’ proprio in occasione della Giornata nazionale dei dialetti, che noi vogliamo rendere anche Giornata regionale della lingua lombarda”.

Così Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, intervenuto questa mattina in Commissione Cultura durante l’audizione richiesta a cui hanno partecipato: il Presidente dell’Associazione culturale Gioberti, un Ricercatore e linguista presso l’Università di Bangor (Galles), un rappresentante delle Associazioni Terra Insubre, Tèra de Berghem, Far Lumbard e il Coordinatore regionale Lombardia Wikimedia Italia.

Redazione