 Magenta. AVSI per S. Biagio 2025 propone uno spettacolo di musiche e a canti irlandesi

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 28 gennaio 2026 – Il titolo scelto per la Campagna Tende AVSI di quest’anno è teso tra due poli: educazione, che per AVSI è la condizione necessaria per lo sviluppo giusto, sostenibile e duraturo, e speranza, cioè ciò che ci tiene in piedi e ci permette di vivere in pienezza in ogni circostanza, anche nelle più drammatiche.

Lavorando in Paesi feriti da conflitti e crisi che tendono a cronicizzarsi, crediamo che lo sviluppo non sia qualcosa che si possa imporre dall’esterno, né che sia riducibile all’offerta di assistenza, che può precipitare poi in forme di assistenzialismo.

Lo sviluppo chiede un lavoro comune, è un percorso lungo che si può intraprendere solo insieme e inizia là dove si apre la possibilità di un’educazione vera. Dove, all’interno di una relazione personale, la persona è accompagnata a scoprire la propria dignità irriducibile e il bene che è l’altro. Lo sviluppo per AVSI è possibile solo grazie a un’educazione così intesa che è capace di mettere in moto la persona, anche la più vulnerabile.

La Campagna Tende 2024-25 ci invita a sostenere progetti che, costruiti su questo approccio educativo, alimentano concretamente, giorno dopo giorno, la speranza di bambini e giovani, donne e uomini, famiglie e comunità.

In particolare i fondi raccolti andranno per progetti in Libano, Uganda, Palestina, Ecuador, Camerun e Ucraina

A sostegno della campagna tende l’Amministrazione comunale di Magenta propone, in collaborazione con AVSI Point di Magenta, la Comunità pastorale e il centro culturale don Cesare Tragella uno spettacolo di canti e musiche irlandesi a scopo benefico: i proventi della serata saranno devoluti interamente ad AVSI.



AVSI

La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa senza scopo di lucro nata a Cesena nel 1972, e impegnata con 355 progetti in corso di cooperazione allo sviluppo in 42 paesi].

AVSI è presente in Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia e opera – ispirandosi alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica- in vari settori, quali: educazione, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare e acqua, energia e ambiente, emergenza umanitaria e migrazioni, con un network di oltre 60 organizzazioni.

