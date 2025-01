Milano, serra per la coltivazione della droga in casa: arrestato un 29enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2025 – La Polizia di Stato a Milano, ieri, ha arrestato un cittadino italiano di 29 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e l’ha indagato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento in via Valle Antrona quale probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle 17.00, gli agenti di via Primaticcio, approfittando di un momento favorevole, sono entrati all’interno dell’appartamento dove hanno identificato il 29enne e hanno proceduto a un controllo. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 50 piantine di marijuana e una serra adibita alla coltivazione della stessa, fertilizzanti specifici, una bilancia sporca di sostanza stupefacente, diverse vaschette, un macchinario elettrico utilizzato per la raffinazione della marijuana e per la produzione di hashish, una lavatrice da camper e numerosi setacci, due sacchi di terra da giardinaggio, vasi in plastica di varie dimensioni, sette bulbi non ancora germogliati, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento, 560 grammi di hashish suddiviso in sei panetti, 459 grammi di marijuana e, infine, una pistola non denunciata.

Inoltre, presso un altro appartamento in uso al 29enne, in via Giambellino, sono stati rinvenuti e sequestrati due grammi di cocaina, sei grammi di marijuana e 25 grammi di hashish.

