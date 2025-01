Rho. MONITORAGGIO CANTIERI In via Porta Ronca si prepara la nuova pavimentazione

La strada rimane accessibile e lo è sia da via Cardinal Ferrari sia da via De Amicis

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 gennaio 2025- Il Sindaco Andrea Orlandi ha ripreso il monitoraggio dei cantieri attivi in città, partendo dalla seconda fase della rigenerazione di piazza Visconti, che ora interessa anche via Porta Ronca.

La mattina del 23 gennaio, insieme con gli assessori Valentina Giro ed Edoardo Marini, i dirigenti Annapaola Menotti e Luigi Fregoni, l’architetto Angelo Lombardi e con l’architetto Paolo Montafia per la direzione lavori, il primo cittadino ha verificato di persona la funzionalità del sistema viabilistico modificato – a partire dal 20 gennaio 2025 – per garantire il passaggio dei veicoli durante i lavori, ridisegnando temporaneamente l’assetto degli spazi destinati alla circolazione pedonale e veicolare. Il Sindaco ha altresì colto l’occasione per dialogare con alcuni commercianti per comprendere eventuali criticità rilevate.

Il tratto di via Porta Ronca compreso tra la piazza e via Volta è ora percorribile in senso inverso rispetto al passato ed è allestito con idonea segnaletica stradale. Qualche contromano si è registrato nei primi giorni di cantiere, nonostante la segnaletica e il presidio da parte della Polizia Locale. Ora la modifica appare consolidata.

Altri cittadini hanno segnalato parcheggi abusivi in via Crocifisso: non sono autorizzati e non possono esserlo, dal momento che causano problemi ai residenti.

Il Comune ribadisce che gli interventi di pavimentazione di questa prima sottofase dovrebbero durare un paio di mesi, al termine dei quali si interverrà sull’area attualmente utilizzata per il transito, dirottando lo stesso sul parallelo tratto – adesso in fase di riqualificazione – nulla mutando ai fini viabilistici.

I primi giorni sono serviti a demolire le cordonature, che sono state recuperate e rimarranno nella disponibilità dell’Ente. Si prosegue con demolizioni e fresature dell’attuale pavimentazione e con la posa dei sottoservizi. A seguire getto dei sottofondi e posa della nuova pavimentazione in pietra.

Via Porta Ronca è percorribile dalla piazza a via Volta in una direzione e da via Cardinal Ferrari a via Volta nella direzione opposta, procedendo sempre a senso unico.

Nulla cambia per i parcheggi presenti su tutta via Porta Ronca.

Via Crocifisso nella prima sottofase, della durata di circa due mesi, diventa a senso unico in uscita su via Bettinetti, con accessi consentiti solo a residenti e autorizzati (come con il vecchio mercato); nella seconda sottofase verrà ripristinata la viabilità a senso unico da via Bettinetti a via Porta Ronca, con l’obbligo di svolta a destra in immissione Porta Ronca

“Ho potuto constatare come i lavori siano iniziati a pieno ritmo nonostante il maltempo, confidiamo di non registrare interruzioni o rallentamenti – commenta il Sindaco Andrea Orlandi – Stiamo tenendo conto delle segnalazioni ricevute in questi ultimi giorni, per questo vedremo di precisare ulteriormente attraverso la segnaletica che via Porta Ronca rimane accessibile e lo è sia da via Cardinal Ferrari sia da via De Amicis, un doppio senso che si incrocia all’altezza di via Volta dove si è obbligati a svoltare. Confidiamo nella pazienza di residenti e commercianti e nell’attenzione degli automobilisti per poter ottenere prima possibile una pavimentazione esteticamente migliore, in linea con quella della rinnovata piazza Visconti”.

Nella foto il sopralluogo in via Porta Ronca. Da sinistra: Valentina Giro, Paolo Montafia, Edoardo Marini, Annapaola Menotti, Andrea Orlandi, Angelo Lombardi e Luigi Fregoni

