Rho. Omaggio all’artista Marco Volpati a Villa Burba

La mostra “Assemblage” verrà inaugurata sabato 8 febbraio 2025

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 gennaio 2025 – Sabato 8 febbraio alle ore 17.30, nelle Sale delle Colonne e del Filatoio a Villa Burba (corso Europa 291), verrà inaugurata la mostra “Assemblage – Luoghi del pensiero, spazi dell’anima”, dell’artista Marco Volpati. La mostra sarà visitabile fino a domenica 23 febbraio.

Organizzata dal Comune di Rho e dall’Associazione culturale “GPC Arte”, l’antologica – che presenta lavori realizzati dagli anni Ottanta a oggi – è stata curata da Cristina Palmieri, nell’intento di presentare un artista che è sempre stato guidato dall’attitudine al recupero di materiali e oggetti di scarto. Questi vengono alterati attraverso un processo di accostamento, accumulazione e composizione in cui il ruolo fondamentale insiste sull’intuizione di chi crea, sulla casualità della sua fantasia, sulla progettualità che sottende e preesiste alla realizzazione ultima dell’opera medesima.

Marco Volpati, diplomatosi nel 1966 alla “Scuola degli artefici” dell’Accademia di Brera, ha lavorato come art director prima alla casa editrice Garzanti e poi alla De Agostini, portando sempre avanti la sua eclettica ricerca artistica.

In uno studio situato in un antico e caratteristico palazzo della vecchia Milano, nella zona di Porta Ticinese, ha realizzato i suoi “assemblage” in cui oggetti recuperati nei luoghi più impensati (discariche, tipografie, spiagge, bancarelle di qualche mercatino) vengono sottoposti a un processo di metamorfosi. Ognuno di essi è spinto sino al punto di perdere la propria peculiare connotazione, cambiare la propria veste, per diventare nuova invenzione, sospesa fra poesia e gioco, fra ironia e denuncia.

“In questi “luoghi del pensiero” o “spazi dell’anima”, costruiti per lo più a partire dall’unione di legni di vario genere, sempre recuperati, riscattati e riutilizzati, l’artista ha universalizzato il rifiuto – spiega Cristina Palmieri – Le cose gettate, rotte, erose, usate, le cose male amate, i pezzi di bambole e bambolotti, gli stracci recuperati in tipografia intrisi di inchiostro, specchi, corde, ferri arrugginiti, gabbiette, affiorano su queste superfici lignee come cristallizzazioni che raccontano un mondo quotidiano sospeso tra inquietudine e divertissement, reinventati nel loro potere significante, talvolta come puri elementi decorativi, altre volte come simboli di un proprio universo onirico. L’anima di questi oggetti riesce così a rinnovarsi in tali quadri oggetto, attraverso un gioco dell’assurdo che volutamente certifica il tempo che fu e che non fu, ma può ancora essere. La distruzione, l’abbandono, l’insensatezza di tali materiali reietti è debellata dalla forza eternatrice dell’arte, dal suo potere trasfigurativo”.

“Le sale di Villa Burba accolgono di volta in volta artisti con caratteristiche particolari e originali – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – L’esperienza artistica di Marco Volpati incuriosisce per la capacità di scorgere vita nuova negli oggetti, di utilizzare materiali semplici della vita quotidiana e di trasformarli in strumenti di pensiero e di sogno. Spero che tanti possano raggiungere Villa Burba, sempre più centro di cultura, per apprezzare gli assemblage”.

La mostra sarà aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, fino al 23 febbraio.

Redazione