(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2025 – È sempre meno il tempo che separa l’élite dello sci di fondo giovanile dall’appuntamento più atteso della stagione: per il Campionato del Mondo Junior&Under23 di Bergamo-Schilpario 2025 è ormai questione di giorni. Da lunedì 3 a domenica 9 febbraio la pista degli Abeti di Schilpario ospiterà le sfide iridate assegnando i titoli di campionessa e campione del mondo al cospetto della catena dei Campelli in Val di Scalve.

Le fasi di iscrizione sono ormai completate ed è assicurato il grande spettacolo che verrà messo in scena da Junior e Under23 che raggiungeranno la provincia orobica. 455 il conteggio totale dei partecipanti che si sfideranno a caccia di un titolo iridato, con tante nazioni da tenere d’occhio. Immancabilmente candidate a fare bene le nazioni scandinave con i contingenti da Svezia, Norvegia e Finlandia che fanno dello sci di fondo il loro sport nazionale e avranno numerose medaglie e titoli da riconfermare come quelli, fra gli altri, dei norvegesi Mathias Holbæk e Aleksander Elde Holmboe oltre a Maria Hartz Melling e Anniken Sand. Per la Svezia tutte da seguire le performance di atleti come Anton Grahn e Jonatan Lindberg, e della campionessa Junior in carica nella 10K Evelina Crussel oltre alla portacolori swerige Märta Rosenberg.

Sulla pista degli Abeti si cimenteranno anche le nazioni alpine come Francia, Germania, Svizzera e Italia che per tutta la stagione si sono confrontate nelle tappe di Coppa Europa (FESA Cup). La lotta per le medaglie mondiali sarà aperta fra contendenti come i transalpini Gaspard Cottaz e Luc Primet ma anche Leonie Perry, Julie Pierrel e Margot Tirloy. Dalla Germania avranno fame di vittoria Elias Keck e Jakob Elias Moch che hanno dato prova di un solido stato di forma negli appuntamenti disputati sin qui nella stagione invernale. Isai Näff e Marina Kälin saranno fra i portacolori più osservati per la Svizzera, mentre Gina Del Rio porterà il più in alto possibile la bandiera andorrana.

Per l’Italia tanto tifo in qualità di nazione ospitante e che gioca in casa: i fondisti tricolori convocati dalla nazionale punteranno a fare bene e godersi l’emozione di gareggiare nel massimo appuntamento annuale per le categorie giovanili sulle piste schilpariesi. Atleti come Martino Carollo, Maria Gismondi e Nadine Laurent sapranno dire la loro nella categoria Under23, mentre Davide Negroni e Beatrice Laurent sono chiamati a continuare la striscia positiva di risultati a livello continentale e confermarsi a livello mondiale tra gli Junior.

Anche nazioni “esotiche” come Austrialia, Kenya e Taipei sono iscritte alla grande festa dello sci di fondo di Bergamo-Schilpario 2025 che accoglierà ben 42 nazioni da tutto il mondo. Alla pista degli Abeti di Schilpario è tempo di fare gli ultimi ritocchi. La kermesse iridata prenderà il via domenica 2 febbraio con la grande cerimonia di apertura con sfilata delle delegazioni nel cuore di Schilpario.