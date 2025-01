(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 29 gennaio 2025. Si informa che il Consiglio Comunale è convocato per il giorno lunedì 03 febbraio 2025, alle ore 21:00, presso la sala del Castello Visconteo, presso la sala del Castello Visconteo in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione martedì 04 febbraio 2025, ore 21:00, stesso luogo, qualora non si raggiunga il numero legale in sede di prima convocazione.