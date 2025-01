Capelli (PD Milano) – PD e GD insieme per dire no al “Remigration Summit”. Milano non si piega all’odio e al razzismo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2025 – Il Partito Democratico Milano metropolitana e i Giovani Democratici Milano metropolitana esprimono una ferma opposizione alla realizzazione del cosiddetto “Remigration Summit”, previsto per il 17 maggio a Milano. Si tratta di un evento promosso da figure legate all’estrema destra europea, fondato su ideologie xenofobe e razziste, che mina i valori democratici e antifascisti della nostra città e del nostro Paese.

“Milano è una città accogliente, aperta e multiculturale, che ha sempre rifiutato ogni forma di discriminazione e oppressione” dichiara Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana “La sua storia è segnata dalla lotta per la libertà e la democrazia, dalla Resistenza contro il nazifascismo fino all’impegno quotidiano per una società inclusiva e solidale. Non possiamo permettere che un raduno che diffonde odio e intolleranza trovi spazio nella nostra città.

Chiediamo alle Istituzioni di impedire questa celebrazione dell’odio e a tutte le forze democratiche di dire no a questa giornata.

Rivolgiamo un appello a tutte e tutti: i razzisti non devono trovare spazio nelle nostre istituzioni e nelle nostre piazze. Serve un fronte comune, senza ambiguità, per difendere Milano da chi vuole diffondere teorie razziste e discriminatorie”.

L’invito alla firma della petizione ‘Fuori il razzismo da Milano’ arriva da Giuseppe Pepe, segretario GD Milano metropolitana: “Invitiamo tutte le persone, le associazioni, le istituzioni e le realtà che condividono i valori della democrazia e dell’antifascismo a firmare la petizione per impedire che Milano diventi teatro di un raduno che promuove discriminazione e violenza. L’Italia non può tollerare la normalizzazione di proposte razziste e suprematiste. Fuori il razzismo da Milano”.

Petizione al link:

https://www.change.org/p/fuori-il-razzismo-da-milano?recruiter=1364130868&recruited_by_id=642e8580-de38-11ef-b424-9d0e22b240fe&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink

Redazione