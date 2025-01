Cercasi volontari per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 gennaio 2025. L’appuntamento con le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 si avvicina. Per organizzare al meglio l’accoglienza di atleti e pubblico, c’è l’obiettivo di arruolare diciottomila volontarie e volontari, il cosiddetto Team26 che accompagnerà i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.



Il Comune di Rho, interessato dai Giochi per la presenza di impianti nel polo fieristico sul territorio cittadino, rilancia la “chiamata” rivolta a chiunque voglia contribuire all’organizzazione e alla propria crescita personale. Team26 è aperto a chiunque: non ci sono distinzioni di genere, età o cultura. Le candidature sono aperte e partecipare è alquanto semplice.



I requisiti sono i seguenti:

– Avere compiuto 18 anni entro il primo novembre 2025- Conoscere l’italiano e/o l’inglese

– Partecipare agli eventi di selezione e di formazione

– Garantire una disponibilità minima di almeno 9 giorni non consecutivi durante i Giochi.



Sul portale di Team26 si trovano tutte le ulteriori informazioni utili sul programma e il suo sviluppo.



“Team26 è aperto a tutti, dall’Italia e dall’estero – precisa la call degli organizzatori – chi si candida può offrire la sua disponibilità anche per una serie di attività che verranno svolte prima dei Giochi Invernali, a cominciare dai test event del 2025. I ruoli affidati a volontarie e volontari saranno variegati e volti principalmente a migliorare la qualità dell’esperienza di tutti coloro che parteciperanno all’evento e ad agevolare l’organizzazione dei Giochi, oltre a essere una vera e propria occasione di formazione e crescita personale per i membri del programma”.



“Per far capire meglio in cosa consiste questo ruolo di volontari – spiega l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti – si terrà a Rho un incontro di approfondimento con il team degli organizzatori e la data verrà resa nota al più presto: l’amore per lo sport si può esprimere anche in questo modo, mettendosi al suo servizio e donando il proprio tempo. Rho potrà essere protagonista anche grazie ai nostri volontari”.



“Far parte di questo programma – sottolinea l’assessore alla Partecipazione e al Turismo Maria Rita Vergani, Vicesindaco di Rho – permette di vivere una avventura tutta speciale. Si potrà collaborare alla buona riuscita di un evento che porterà tantissime persone anche sul nostro territorio. Confidiamo che tanti rhodensi, giovani in primis, si facciano avanti”.Per aderire occorre candidarsi attraverso il portale www.milanocortina2026.org. Lo slogan scelto è “I Giochi siamo noi”.



Redazione