CONSIGLIO COMUNALE. IL PROGRAMMA DEI LAVORI

In Aula domani alle 16.30

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

In apertura di seduta le modifiche al “Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate”.

Seguiranno le delibere per gli “Indirizzi per il conferimento al capitale sociale della Società ATM S.p.A., (…) delle aree comunali site in viale Toscana e via Barzaghi per la realizzazione di depositi funzionali al servizio di trasporto pubblico locale full electric e idrogeno (…)” e il “Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali della città di Milano per l’anno 2025”.

In coda l’Approvazione della definizione degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di attrezzature e opere di interesse generale (…), a integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17 maggio 2023.

In chiusura gli ordini del giorno collegati alla delibera DUP Bilancio, le mozioni e gli ordini del giorno elencati di seguito.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e Ordini del giorno

Mozione del consigliere Rosario Pantaleo (Partito democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Acquisto mezzi di spazzamento per l’inquinamento.

Mozione dei consiglieri Gianmaria Radice, Giulia Pastorella e Carmine Pacente (Riformisti): Intitolazione di una Via di Milano a Aleksej Naval’nyj.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Sostegno alla norma “Salva Milano”.

Ordine del giorno del Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala): Un cartello a ogni ingresso della Città: “Milano Città Medaglia d’Oro della Resistenza”.

Ordine del Giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano.

Ordine del giorno dei consiglieri Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini (Europa Verde) e Gabriele Rabaiotti (Lista Sala): Attivazione di una manifestazione di interesse, attraverso un percorso aperto e partecipato, per la riqualificazione dello Stadio Meazza e del comparto di San Siro.

Mozione della consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Ordine del Giorno della Consigliera Diana De Marchi (Partito democratico): Toponomastica al femminile: moltiplicare gli spazi per ricordare la figura femminile all’interno della società milanese.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): Deroghe Area B e Area C.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala): Contributi per la sostituzione dei veicoli inquinanti: prevedere sempre la possibilità di erogazione di contributi anche per l’acquisto di biciclette.

Mozione del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Sostegno al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW).

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidio Polizia locale Piazza Archinto.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Progressisti): PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza.

Mozione del consigliere Alessandro Verri (Lega): Tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti nell’ambito dell’azione governativa.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Alessandro Giungi e Angelica Vasile (Partito democratico): Estendere l’evidenziazione dei posti a sedere prioritari sui mezzi ATM.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Ordine del giorno delle consigliere Roberta Osculati e Diana De Marchi (Partito democratico): Attivare percorsi di ricerca e studio per recuperare la memoria della strage del Cibeno.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Istituzione Albo Associazioni Storiche.

Ordine del Giorno delle consigliere Simonetta D’Amico e Beatrice Uguccioni (Partito democratico): Cittadinanza onoraria alla studentessa iraniana Ahoo Daryaei e Condanna del regime degli ayatollah.

Mozione del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Disdetta contratto locazione Associazione Misericordia Milano.

Mozione dei consiglieri Rosario Pantaleo (Partito democratico) e Marco Bestetti (Fratelli d’Italia): Reintegro quote economiche in favore delle opere sul Parco delle Cave.

Mozione del consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Posizionamento paletti dissuasori anti-sosta nello spazio antistante la rampa utilizzata da persone con difficoltà motorie per accedere all’ufficio postale di Via Acerbi 34.

Ordine del Giorno dei consiglieri Angelica Vasile (Partito democratico), Gabriele Rabaiotti (Lista Sala), Enrico Fedrighini (Misto): Sostegno alla genitorialità – Proposta di integrazione del Regolamento del Consiglio comunale.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Nuovo codice della strada.