Droga. Condanne pesanti per due bande di pusher nel quartiere di San Siro, la prima in piazza Selinunte, via Zamagna e dintorni e la seconda in piazza Falterona

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2025 – “Condanne significative del Tribunale di Milano per due bande di spacciatori nel quartiere di San Siro, la prima in piazza Selinunte, via Zamagna e dintorni e la seconda in piazza Falterona. In totale 16 persone condannate con pene significative 21 anni la più grave, e altre di 15, 14, 13, 9, 7 anni. I complimenti al Commissariato della Polizia di Stato, al dirigente e alle donne e uomini della Polizia di Stato che hanno lavorato per giungere a questi risultati. Abbiamo bisogno di legalità e sicurezza, e per questo il controllo del territorio e le indagini per debellare queste organizzazioni che gestivano lo spaccio nel quartiere sono azioni importanti e utili. Certo bisogna andare avanti, e continuare, ma oggi vorrei ringraziare la Polizia di Stato e la Magistratura per questi importanti risultati. Per questo continuiamo a chiedere allo Stato di mandare Polizia e Carabinieri per portare questi risultati. Poi c’è bisogno del lavoro della Polizia Locale contro il commercio abusivo, le situazioni di utilizzo errato dello spazio pubblico, il rispetto del codice della strada e insieme a Polizia di Stato e Carabinieri nel contrasto alle occupazioni abusive degli alloggi. Polizia Locale continuerà anche in questo. E poi c’è bisogno di prevenzione, educazione, risposte sociali e servizi di pulizia efficaci. E su questo purtroppo il taglio dei finanziamenti statali ai Comuni non aiuta e ci lascia soli. Dobbiamo lavorare insieme per cambiare il quartiere, ma il rispetto delle regole deve essere la base” lo rende noto l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli.

Redazione