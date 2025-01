Il 34° Palm Beach Cavallino Classic si conclude con una straordinaria celebrazione dell’eccellenza Ferrari

(mi-lorenteggio.com) Palm Beach, FL, 29 gennaio 2025 – Palm Beach Cavallino Classic si è concluso, mettendo in mostra una straordinaria selezione di Ferrari che ha affascinato oltre 2.000 collezionisti e spettatori entusiasti. L’iconico Concorso d’Eleganza, giunto alla sua 34ª edizione, continua con dedizione la sua missione di onorare e preservare il ricco patrimonio Ferrari.

“Ho il privilegio di portare avanti l’eredità e la tradizione del Palm Beach Cavallino Classic,” ha dichiarato Luigi Orlandini, Chairman and CEO di Cavallino Inc. dal 2020, anno dell’acquisizione da parte di Canossa. “Il successo travolgente di quest’anno riafferma la posizione di questo evento come il principale al mondo dedicato alla leggenda del Cavallino Rampante. Estendo la mia più profonda gratitudine a tutti i partecipanti, ospiti illustri e sostenitori, con un ringraziamento speciale ai nostri preziosi Patron, partner e all’incredibile team di appassionati il cui impegno ha reso questo evento una realtà.”

Il weekend ha incluso anche il Tour d’Eleganza, un affascinante rally sulle splendide isole tra Ft. Lauderdale e Palm Beach, e l’iconico Party Under the Stars al The Breakers, dove la Ferrari F80 ha fatto il suo debutto nordamericano. La supercar da 1.200 CV rappresenta il culmine dell’innovazione e delle prestazioni automobilistiche, seguendo le orme di leggende Ferrari come GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari.

“Questo evento ha sempre incarnato lo spirito, l’arte e la passione che definiscono la leggenda Ferrari, e continuo a essere ispirato dalla dedizione dei collezionisti, degli appassionati e dell’intera collettività che porta questa visione alla vita,” ha affermato Enzo Mattioli Ferrari, recentemente nominato Presidente di Cavallino, Inc. e pronipote del leggendario Enzo Ferrari. “Come membro della famiglia Ferrari, è particolarmente significativo per me contribuire a un evento che non solo celebra il patrimonio del Cavallino Rampante, ma ne garantisce anche la preservazione per le future generazioni. Mi congratulo sinceramente con i collezionisti le cui straordinarie Ferrari sono state premiate quest’anno, una testimonianza del loro incrollabile impegno per l’eccellenza e l’autenticità.”

La 34ª edizione ha presentato sessioni dinamiche con esperti e collezionisti, oltre a esposizioni in collaborazione con RM Sotheby’s, Riva Yacht, Bang & Olufsen, Richard Mille, Hedley Studios e Schedoni Modena.

Le Best of Show del 2025

Il Concorso 2025 ha mostrato un livello di eccellenza senza pari con oltre 150 Ferrari in gara o in esposizione. Una prestigiosa giuria di esperti Ferrari riconosciuti a livello internazionale, provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa, ha valutato rigorosamente oltre 100 Ferrari per autenticità, eccellenza, eleganza e significato storico, secondo gli elevati standard dell’IAC/PFA (International Advisory Committee for the Preservation of the Ferrari Automobile). I tradizionali premi Best of Show nelle categorie Granturismo e Competizione sono tornati quest’anno, accanto all’onorificenza Classiche Certified, che ora riconosce le vetture certificate Ferrari Classiche.

Dei 104 veicoli iscritti per la valutazione, oltre 70 hanno ottenuto un punteggio impressionante di 97 su 100, conquistando il Platinum Award e qualificandosi per il prestigioso premio Best of Show, consolidando ulteriormente la reputazione dell’evento come la celebrazione definitiva dell’arte e dell’ingegneria Ferrari.

I vincitori dei premi più prestigiosi:

Best of Show Gran Turismo 2025 è stato vinto dalla Ferrari 375 MM #0476 AM del 1954

è stato vinto dalla Ferrari 375 MM #0476 AM del 1954 Best of Show Competizione 2025 è stato vinto dalla Ferrari 335 S #0674 del 1957 appartenente a Brian Ross

è stato vinto dalla Ferrari 335 S #0674 del 1957 appartenente a Brian Ross La Ferrari Dino 206 S #026 del 1967 è stata selezionata tra le vetture certificate Ferrari Classiche come Best of Show 2025 Classiche Certified.

The Ferrari Elegance Award presentato da Ferretti Group: 1951, Ferrari 212 Export Cabriolet #0106 E presentata da Michael Weisberg

1951, Ferrari 212 Export Cabriolet #0106 E presentata da Michael Weisberg The Preservation Award presentato da RM Sotheby’s: 1969, Ferrari 365 GTB4 “Daytona Speciale” #12925 presentata da Jack Thomas

1969, Ferrari 365 GTB4 “Daytona Speciale” #12925 presentata da Jack Thomas The Best Sound Award presentato da Bang & Olufsen: 1967, Ferrari Dino 206 S #026

1967, Ferrari Dino 206 S #026 The Best Preserved Schedoni Set Award presentato da Schedoni: 1995, Ferrari F512 M #99689

1995, Ferrari F512 M #99689 The Cavallino Magazine Award: 2011, Ferrari 599XX di Driving Art in Motion Collection #75808

2011, Ferrari 599XX di Driving Art in Motion Collection #75808 The Chairman’s Award: 1985, Ferrari 288 GTO #052739

1985, Ferrari 288 GTO #052739 People’s Choice: 1994, 512 TR #98932

1994, 512 TR #98932 The Ferrari Youngtimer Award: 1995, F512 M #99689

1995, F512 M #99689 The Ferrari F50 Award: 1995, F50 #103355 presentata da Louis Flory

1995, F50 #103355 presentata da Louis Flory The Dino Six Cylinder Award: 1968, Dino 206 GT #00136 presentata da David Hidalgo

1968, Dino 206 GT #00136 presentata da David Hidalgo The Honorary Judges’ Award: 1972, 365 GTS4 “Daytona” #16573

1972, 365 GTS4 “Daytona” #16573 The Enzo Era Award: 1967, 275 GTB4 #09413 presentata da Bruce Bond

1967, 275 GTB4 #09413 presentata da Bruce Bond The Ferrari Restoration Award presentato da RM Sotheby’s: 1966, 275 GTB #08545

1966, 275 GTB #08545 The Ferrari Research Award presentato da Richard Mille: 1959, 250 GT PF Cabriolet #1179 GT presentata da Roy e Janice Brod

1959, 250 GT PF Cabriolet #1179 GT presentata da Roy e Janice Brod The Best Twelve Cylinder Award: 1960, 400 Superamerica Cabriolet #1945 SA presentata da Ron Rosner

1960, 400 Superamerica Cabriolet #1945 SA presentata da Ron Rosner The Best Eight Cylinder Award: 2014, Sergio #205936

2014, Sergio #205936 The Ferrari 308 Award: 1976, 308 GTB #19377 presentata da Kevin Cogan – Cogan Collection

1976, 308 GTB #19377 presentata da Kevin Cogan – Cogan Collection Drivable Art Award presentato da Ben Headley: 1949, 166 Inter #017 S

1949, 166 Inter #017 S Platinum Awards: 1949, Ferrari 166 Inter #017 S 1951, Ferrari 212 Inter #0135 E 1952, Ferrari 212 Inter Cabriolet #0235 EU 1951, Ferrari 212 Export Cabriolet #0106 E 1952, Ferrari 342 America Cabriolet #0232 AL 1954, Ferrari 375 MM #0476 AM 1957, Ferrari 335 S #0674 1959, Ferrari 250 Berlinetta ‘LWB’ Tour de France #1161 GT 1959, Ferrari 250 GT PF Cabriolet #1723 GT 1959, Ferrari 250 GT PF Cabriolet #1179 GT 1960, Ferrari 400 Superamerica Cabriolet #1945 SA 1963, Ferrari 250 GT Lusso #005003 1964, Ferrari 250 GT Lusso #5695 1964, Ferrari 250 GT Lusso #4607 1965, Ferrari 330 GT 2+2 #5749 1966, Ferrari 275 GTB #08545 1967, Ferrari 275 GTB4 #9737 1967, Ferrari 275 GTB4 #09413 1967, Ferrari Dino 206 S #026 1968, Ferrari 330 GTC #11271 1968, Ferrari Dino 206 GT #00136 1969, Ferrari Dino 246 GT Coupè #00514 1969, Ferrari 365 GTB4 “Daytona Speciale” #12925 1970, Ferrari 365 GTB4 “Daytona” #13361 1972, Ferrari 365 GTS4 “Daytona” #15369 1972, Ferrari 365 GTS4 “Daytona” #16573 1973, Ferrari 365 GTS4 #16857 1974, Ferrari 365 GT4 BB #17553 1976, Ferrari 308 GTB #19377 1980, Ferrari 308 GTB #29537 1981, Ferrari 512 BBi #37717 1984, Ferrari 308 GTS QV #049683 1985, Ferrari 288 GTO #058331 1985, Ferrari 288 GTO #055229 1989, Ferrari 328 GTB #081569 1989, Ferrari 328 GTS #079299 1989, Ferrari 328 GTS #081932 1991, Ferrari F40 #089730 1992, Ferrari F40 #093139 1992, Ferrari 512 TR #92213 1992, Ferrari F40 #093892 1993, Ferrari 348 GT Competizione #097933 1994, Ferrari 512 TR #98932 1995, Ferrari F355 #100892 1995, Ferrari F50 #103921 1995, Ferrari F50 #104758 1995, Ferrari F50 #104277 1995, Ferrari F50 #103355 1995, Ferrari F50 #104743 1995, Ferrari F512 M #99689 1996, Ferrari F355 Berlinetta #106023 1998, Ferrari 355 Berlinetta #110738 1999, Ferrari 550 Maranello #115502 1999, Ferrari F355 F1 Berlinetta #112977 2000, Ferrari 360 Modena #120551 2001, Ferrari 360 Spyder #122898 2001, Ferrari 550 Maranello #123459 2001, Ferrari 550 Barchetta #0124354 2001, Ferrari 550 Barchetta #124147 2003, Ferrari Enzo #133030 2003, Ferrari Enzo #133923 2003, Ferrari 575M Maranello #130419 2004, Ferrari Challenge Stradale #139426 2005, Ferrari 575 Superamerica #142600 2005, Ferrari 575 Superamerica #142571 2007, Ferrari 599 GTB #156625 2009, Ferrari 430 Scuderia #166043 2009, Ferrari Scuderia Spider 16M #166280 2009, Ferrari 599XX #170097 2011, Ferrari 599 SA #181343 2014, Ferrari Sergio #205936 2015, Ferrari 458 Speciale #204654 2015, Ferrari 458 Speciale #210226 2015, Ferrari 458 Speciale Aperta #211709



L’evento si è concluso con il tradizionale Classic & Sports Sunday, un’esposizione di automobili storiche e una raccolta fondi di beneficenza presso la leggendaria residenza di Marjorie Merriweather Post, oggi il famoso Mar-a-Lago Club. Tra le auto premiate: