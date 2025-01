Il CETEC in viaggio tra Spazio Alda Merini e la SiciliaUn ponte di emozioni tra Nord e Sud

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2025 – L’anno è cominciato con una felice tournée siciliana in cui la compagnia del CETEC è stata ospite prima all’Assostampa Sicilia a Palermo con un incontro promosso dal giornalista Roberto Leone, il debutto regionale dello spettacolo “Alda. Parole al vento” al Teatro L’Idea di Sambuca e l’incontro con persone preziose che parteciperanno in vario modo a collaborazioni con il CETEC. Dopo le feste lo Spazio Alda Merini di via Magolfa a Milano ha riaperto con nuove Visite in Versi, aperitivi Happy Alda realizzati al caffè letterario Bar Charlie grazie all’inclusione di persone ex-detenute.

Le attrici Gilberta Crispino, Dalia Nieves, la pianista Yousi Cuba, la regista e direttrice artistica Donatella Massimilla al rientro dalla tournée: «Non pensavamo di incontrare un amore così grande per la Poetessa dei Navigli in Sicilia. La presenza dell’intera comunità di Sambuca di Sicilia al Teatro L’Idea, l’accoglienza dell’Assostampa Sicilia in un evento ad hoc per conoscere il nostro lavoro nella bellissima sede del Circolo della Stampa a Palermo, un luogo ricco di storia e memoria, ci hanno davvero emozionato. Torneremo presto nella Perla del Mediterraneo per diverse iniziative e ospiteremo anche allo Spazio Alda Merini artisti e artiste siciliane, persone e testimoni di cultura che abbiamo incontrato e che ringraziamo dal profondo del cuore».

Comincia così il nuovo viaggio artistico 2025 della compagnia teatrale del CETEC Dentro/Fuori San Vittore capitanato da Donatella Massimilla insieme a Gilberta Crispino.

Un festival A Casa di Alda. Primavera che inizierà il 21 marzo e proseguirà fino al 19 aprile, un progetto speciale intitolato “Ragazze di Vita”, in omaggio a Pierpaolo Pasolini nel cinquantenario della sua scomparsa, che crea un ponte di residenze artistiche fra Milano, Roma e Palermo attraverso le vite e le opere di Alda Merini, Goliarda Sapienza, Anna Magnani, Rosa Balistreri. La call per artisti, attrici e cantanti sarà presentata il 21 marzo 2025 allo Spazio Alda Merini di via Magolfa, 30 a Milano. Data del compleanno della Poeta ma anche di Rosa Balistreri, primo giorno di primavera e Giornata Mondiale della Poesia.

Spazio Alda Merini: Apertura al pubblico da giovedì a domenica h 16.00 – h 19.00

Su prenotazione le altre aperture da lunedì a domenica anche in altri orari.

Sabato e domenica Visite in Versi guidate dalle h 16:30 costo 10€, durata circa un’ora. Prenotabili anche al mattino per scuole e gruppi.

Happy Alda: aperitivi serali da giovedì a sabato dalle h 18:00 alle h 22:00 – è consigliata la prenotazione per gruppi.

