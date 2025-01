Incidente auto moto lungo la Tangenziale Est, morto il giornalista Fabio Postiglione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2025 – Ieri sera, alle 22.47, lungo la Tangenziale Est, nel tratto tra il bivio A52 (tang. nord) e l’uscita 11 Cologno Ovest, è avvenuto un grave incidente tra un’auto e una moto, condotta da un 44enne, Fabio Postiglione, 44enne giornalista del Corriere della Sera. Sul posto, giunto da Como, è atterrato l’elisoccorso, attrezzato per il volo di notte, oltre alla Polstrada, a un’ambulanza e ai vigili del fuoco. Il ferito, dopo le prime cure è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è deceduto. Postiglione era sposato dal 2019 con la collega di Mediaset Valentina Trifiletti. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Redazione