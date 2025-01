Lissone. “Fuori la voce!”, il progetto su educazione, esperienze e training per e con i giovani

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 29 gennaio 2025 – Ha preso il via nei Comuni compresi nell’Ambito di Carate, con capofila il Comune di Lissone, il progetto “Fuori la Voce! Educazione, Esperienze e Training per e con i Giovani”, un’iniziativa che punta a supportare i giovani del territorio, in particolare quelli che rientrano nella categoria NEET (Not in Education, Employment or Training). Il progetto, che è stato selezionato nell’ambito del bando nazionale “LINK! Connettiamo i giovani al futuro” promosso da ANCI Nazionale, ha ricevuto un finanziamento di 92.300 euro e si propone di rispondere ad un’esigenza crescente di inclusione, formazione e sviluppo di competenze pratiche per i giovani, offrendo loro opportunità di crescita e reintegrazione nel tessuto sociale e professionale.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 34 anni, con l’obiettivo di offrire loro esperienze che possano aiutarli nel circuito sociale e professionale. Tra le attività previste ci sono corsi di difesa personale, attività sportive e di aggregazione, laboratori creativi progettati per fornire strumenti pratici e motivazione per una crescita sana, attiva e consapevole. Ad aggiungere valore alla proposta laboratoriale, sarà anche la presenza di un’equipe di territorio – “link! in new generations” – costruita sull’esperienza di Coop Meta e dei suoi educatori, i quali cercheranno di raggiungere e coinvolgere direttamente “in strada” anche le compagnie di giovani.

Al via il 10 febbraio un corso di difesa personale organizzato dal Judo Club Lissone. Questo corso, completamente gratuito, ha l’obiettivo di insegnare tecniche di autodifesa, promuovere la consapevolezza di sé e migliorare la sicurezza nelle proprie capacità. Il corso si terrà presso la palestra in via De Amicis n.18 di Lissone. I posti sono limitati e per iscriversi occorre contattare il numero 3358005710.

Anche a Besana in Brianza, a partire dal 7 febbraio, partiranno i corsi di difesa personale e un Corso di Submission Wrestling, gratuiti e aperti ai giovani della zona. Per info e iscrizioni: besanese.judo@gmail.com oppure contattare il numero 3336530363. Inoltre, un ulteriore corso di difesa personale sarà organizzato a Triuggio a partire da metà febbraio.

Una delle attività più innovative di questo progetto è il “Lab Rap”, un laboratorio musicale che si terrà a partire dalla fine di febbraio presso il Centro Giovanile Cubotto di Lissone, grazie alla collaborazione con l’Associazione 232 Aps. Questo laboratorio si propone di utilizzare la musica rap come strumento educativo e di espressione creativa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scrivere, registrare e incidere i propri brani musicali. L’obiettivo è creare uno spazio in cui ogni partecipante possa esplorare la propria creatività, imparare a scrivere testi e, se lo desidera, esibirsi. La musica rap e l’hip hop saranno utilizzati come mezzi pedagogici per incoraggiare l’espressione personale e promuovere il dialogo tra i giovani.

“Il progetto “Fuori la Voce!” – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili e allo Sport, Giovanni Camarda – nasce con l’ambizione di rispondere alle necessità di inclusione e crescita dei giovani, costruendo una rete di supporto tra i Comuni e le Cooperative che lavorano con e per i giovani. L’obiettivo è offrire ai ragazzi percorsi educativi, formativi e creativi, permettendo loro di affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del futuro”. Le attività proposte sono completamente gratuite e sono destinate ai giovani del territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Politiche Giovanili del Comune di Lissone all’indirizzo: politichegiovanili@comune.lissone.mb.it