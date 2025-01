Nasce l’Ufficio unico associato della Stazione Unica Appaltante

Provincia MB e Città metropolitana di Milano insieme per fornire un servizio di eccellenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2025. Dopo la convenzione quadro sottoscritta a dicembre 2022 che definiva le modalità di collaborazione nell’esercizio della funzione di stazione unica appaltante, oggi Provincia MB e Città metropolitana di Milano hanno voluto fare ulteriori passi in un’ottica di maggior collaborazione e ottimizzazione delle risorse, sottoscrivendo nella sede metropolitana un accordo attuativo per la costituzione di un Ufficio unico associato.

Da ora denominato Stazione Unica Appaltante – Ufficio unico tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città metropolitana di Milano, questo ufficio avrà sede in via Grigna 13 a Monza, fatto salvo per alcuni dipendenti che opereranno negli uffici decentrati presso via Vivaio 1, e da oggi si doterà di una sua identità e di un’organizzazione ben precisa, volte a una maggiore riconoscibilità e chiarezza di informazioni per gli stakeholder oltre che al continuo miglioramento del servizio dedicato ai Comuni e agli Enti aderenti alla convenzione all’interno dell’ambito territoriale di competenza, con i quali è stato fissato un incontro di presentazione e di condivisione del percorso fatto il prossimo 11 febbraio.

A fine 2024 il dato di adesion ealla Stazione Unica Appaltante contava ben 106 enti aderenti, fra cui 88 comuni della Provincia MB e della Città Metropolitana di Milano, 4 Comuni fuori provincia e 14 altri Enti. Questo dato è fondamentale per comprendere l’importanza di questo servizio, che non solo ottimizza le procedure di gara e programma centralmente acquisti e lavori, anche nell’ottica delle economie di scala, razionalizzando le risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione, ma fornisce anche un grande supporto ai Comuni non capoluogo, spesso carenti di risorse di ogni tipo e non dotati di professionalità tecniche adeguate. Anche per questo la SUA ha da subito effettuato il percorso per la certificazione di qualità secondo il sistema UNI EN ISO 9001:2015 (per Provincia MB è il rinnovo triennale della certificazione per la Provincia di Monza e della Brianza, mentre per la Città Metropolitana di Milano è la prima certificazione).

Anche il trend delle aggiudicazioni è in costante crescita, con 231gare aggiudicate a fine 2024, per un importo complessivo di 423.880.487,50 € (di cui 32 gare PNRR per un importo totale di € 23.066.732,59).

Gare suddivise per ambito territoriale

Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, ente capofila dell’accordo, ha voluto sottolineare la propria soddisfazione per i risultati raggiunti: “Le #casadeicomuni brianzola e milanese oggi presentano uno straordinario esempio di successo, la prova che, attraverso una politica della qualità, della trasparenza e della collaborazione fra enti, è possibile ottenere risultati grandi per l’intero territorio. Siamo partiti da un’idea progettuale di ottimizzazione delle risorse e delle opportunità, condividendo la nostra vision nei vari Consigli Provinciali. Oggi partiamo con l’attivazione della SUA su tutti i livelli, rendendola così una delle più grandi d’Italia fra quelle degli enti locali. Ricordo che dietro questi numeri ci sono persone unite dalla passione per il bene comune: ringrazio dunque l’intera struttura provinciale MB e CMM che in questi mesi e anni si è impegnata per rendere la SUA un esempio di eccellenza invidiato da tutto il paese, e ringrazio la Città Metropolitana di Milano per aver deciso di unirsi a noi in questa sfida verso una sempre maggior efficienza ed efficacia della nostra azione”.

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, Francesco Vassallo, commenta: “L’accordo che abbiamo firmato oggi conferma ancora una volta quella che è la vocazione della Città Metropolitana: un ente al servizio del territorio e dei Comuni. Con questo Ufficio unico facciamo un passo importante verso la semplificazione e l’efficienza dei servizi. Un particolare grazie alla Provincia di Monza e della Brianza e a tutti i dirigenti e i funzionari impegnati nel progetto”.

La Consigliera delegata ai Servizi per i comuni, Elisabetta Viganò aggiunge: “Quando sono diventata consigliera provinciale, lo scorso marzo, ho avuto il piacere di collaborare con gli uffici nella realizzazione di questo importante progetto, e non posso che unirmi ai ringraziamenti e alle congratulazioni del Presidente per il lavoro svolto finora. Ora però non dobbiamo fermarci, ma anzi dobbiamo continuare a dimostrare ai nostri stakeholder la nostra capacità di crescita e continuo miglioramento anche in altri ambiti dei Servizi ai Comuni, come può essere la CUCo – Centrale Unica dei Concorsi o il nuovo UPA – Ufficio Partecipazioni Associato, a ulteriore dimostrazione di quanto ancora le Province possano dare nella loro mission a servizio del territorio”.

