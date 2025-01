(mi-lorenteggio.com) Orzinuovi (BS), 29 gennaio 2025 – Intorno, alle ore 8.30 di stamane, in via Verolanuova 72, in un caseificio, una operaia di 21 anni è rimasta incastrata tra due nastri trasportatori. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza, i pompieri, i Carabinieri e il personae della locale ATS. Dopo le prime cure, la ferita è stata trasportata in codice rosso in ospedale a Brescia.

