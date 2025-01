SABATO 8 FEBBRAIO 2025 TORNA IL LUNA PARK MENEGHINO A PARCO SEMPIONE A MILANO PORTANDO CON SÉ 62 ATTRAZIONI

Il parco divertimenti che da oltre un secolo colora il Carnevale Ambrosiano fa ritorno a Milano con un’inaugurazione animata dal Tiktoker Metroman, una serie di eventi collaterali e iniziative pensate per la comunità locale.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2025. Un pezzo di storia dell’intrattenimento milanese torna a far divertire grandi e piccoli nel cuore del capoluogo lombardo. Dopo aver registrato nella scorsa edizione ben 120mila presenze, il Luna Park Meneghino si prepara ad accogliere nuovamente il suo pubblico. Sabato 8 febbraio 2025 inaugura a Parco Sempione uno dei parchi divertimenti tra i più antichi d’Italia, protagonista del Carnevale ambrosiano a Milano da oltre un secolo. L’evento inaugurale ha inizio alle ore 15 e vede la partecipazione di Metroman, TikToker italiano noto per le sue esibizioni con amplificatore nelle metropolitane di tutto il mondo, che animerà l’apertura del Luna Park e farà cantare tutti i visitatori. Il Luna Park Meneghino rimarrà aperto fino a domenica 16 marzo 2025.

La struttura si sviluppa lungo via Gadio fino all’Arena Civica e offre 62 attrazioni pensate per il divertimento di tutta la famiglia. Dalle giostre più adrenaliniche a quelle dedicate ai più piccoli, il Luna Park Meneghino propone anche spazi dedicati allo street food e alle golosità. Durante la sua permanenza, come ogni anno, sarà arricchito da una serie di eventi collaterali pensati per il puro divertimento dei visitatori, ma anche iniziative che sottolineano l’impegno e il valore sociale del Luna Park Meneghino.

«L’affluenza registrata negli ultimi anni – spiega Alessandro Zanfretta, uno dei gestori del Luna Park Meneghino – è stata significativa, confermando il forte legame tra i milanesi e questa storica tradizione. Il parco ha continuato ad attirare migliaia di visitatori, non solo famiglie e appassionati, ma anche volti noti del mondo dello spettacolo, che scelgono il Luna Park per trascorrere momenti di svago e divertimento. La presenza di personalità come Chiara Ferragni, Fedez, Melissa Satta e Federica Nargi ha contribuito a rendere il nostro evento un appuntamento iconico del Carnevale ambrosiano. Siamo convinti – prosegue Zanfretta – che questa manifestazione, con oltre un secolo di storia nel cuore di Milano, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l’intrattenimento cittadino, meritando il giusto riconoscimento del suo valore culturale e sociale».

L’evento dedicato a San Valentino offrirà sconti speciali per le coppie che desiderano vivere una giornata romantica tra le attrazioni del parco. La Festa del Tifoso permetterà agli appassionati di sport di ottenere sconti presentando un gadget della propria squadra del cuore. Anche la Festa della Donna sarà celebrata con un gesto simbolico: la mascotte del Luna Park distribuirà mimose a tutte le visitatrici e, a discrezione dei singoli gestori, saranno applicati sconti su alcune attrazioni.

Accanto a queste iniziative, il Luna Park conferma la sua attenzione verso la comunità con appuntamenti che ne rafforzano l’impatto sociale. La giornata dedicata alla festa di quartiere, che nell’edizione passata ha visto la distribuzione di 5600 biglietti a 32 scuole, rappresenta un’occasione speciale per coinvolgere bambini e famiglie del territorio. Grande rilevanza avrà anche la giornata dedicata alle persone con disabilità, che lo scorso anno ha registrato 600 presenze e che permetterà nuovamente ai partecipanti di accedere gratuitamente al parco, offrendo un’esperienza pensata per garantire a tutti il massimo divertimento.

Il Luna Park Meneghino rimane a Parco Sempione fino a domenica 16 marzo 2025 e apre al pubblico nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle 14.00 alle 19.30, mentre nei giorni festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 20.00.