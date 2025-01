ANTIMAFIA: IL 24 FEBBRAIO AUDIZIONE KLAUS DAVI IN REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2025 – Il 24 febbraio prossimo Klaus Davi, autore di numerose inchieste sulla criminalità organizzata al Nord, verrà audito dalla Commissione Antimafia della Regione Lombardia per le sue inchieste condotte sulle curve di Inter e Milan, che hanno documentato numerosi incontri e riunioni del mondo ultrà nonché gli ambienti criminali di Rosarno e San Ferdinando. La Commissione presieduta da Paola Pollini ha fissato l’audizione dopo che la richiesta era stata formalizzata da Luca Marrelli, vicepresidente della Commissione speciale “Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità” per il gruppo Lombardia Ideale. Davi è autore di numerosi servizi sull’infiltrazione della ‘Ndrangheta nelle curve di Milan e Inter e ha partecipato a tutte le riunioni convocate dai tifosi interisti dopo l’omicidio di Antonio Bellocco, avvenuto lo scorso 9 settembre ad opera dell’ex capo della Curva Nord Andrea Beretta. Lo scorso 7 ottobre, ospite della trasmissione di Rai 3 “Lo stato delle cose” (https://www.facebook.com/klausdavi2/videos/ultras-klaus-davi-il-7-ottobre-anticip%C3%B2-in-tv-da-giletti-pentimento-andrea-beret/996649645516683/), Davi aveva predetto con 40 giorni di anticipo il pentimento di Andrea Beretta dopo un viaggio a Rosarno e San Ferdinando in cui ha documentato i funerali del Bellocco.

