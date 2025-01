Bergamo: continuano i servizi di controllo straordinario del territorio

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 30 gennaio 2025 – Nella serata del 28 gennaio 2025, il Questore della provincia di Bergamo ha disposto uno specifico servizio coordinato dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che ha visto impiegati diversi operatori delle volanti insieme a pattuglie della Polizia Locale e loro Unità cinofila.

L’obiettivo, contrastare episodi di microcriminalità.

Molteplici le zone oggetto di attenzione: stazione, autolinee, teb e Malpensata, procedendo anche al controllo di diverse sale slot.

Anche grazie al fiuto del cane della Polizia Locale, 4 sono state le sanzioni amministrative elevate per detenzione ai fini personali di hashish/marijuana per un totale di 9 grammi.

Altri 9 grammi di droga sono poi state sequestrati a carico di ignoti perché trovati abbandonati o in altri nascondigli.

Un’altra sanzione è stata elevata per violazione del foglio di via da Bergamo e infine un soggetto è stato sanzionato per porto abusivo di coltello.

I servizi continueranno senza soluzione di continuità anche nei prossimi giorni.