Cesano Boscone. Tari: quasi 60 mila euro per sostenere le famiglie

L’amministrazione comunale ha deciso di destinare un contributo per il pagamento della tariffa rifiuti ai nuclei familiari composti da almeno 4 persone che vivono in abitazioni fino a 95 metri quadri. La riduzione sarà calcolata in automatico nella prossima bolletta. I beneficiari sono oltre mille

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 gennaio 2025 – L’aggiornamento del costo del servizio definito dal Piano economico finanziario 2023/2024 relativo alla gestione dei rifiuti urbani combinato con l’impennata dell’inflazione del biennio 2022/2023 (+13,8%) aveva determinato, l’anno scorso, una, pur mitigata e contenuta crescita della tariffa (5-6%) a carico delle famiglie e delle realtà commerciali e produttive del territorio.

Non sarà così nel 2025, perché il più recente aggiornamento prevede variazioni intorno all’1-2%.

«Un incremento della Tari che negli ultimi anni siamo riusciti a contenere ben al di sotto della crescita dovuta all’inflazione – spiega l’assessore alle politiche finanziarie, Fulvio Paladini – grazie a specifiche scelte fatte dall’amministrazione comunale».

«La gestione attenta dei rifiuti è una nostra priorità perché connessa con il decoro urbano e la tutela dell’ambiente. Stiamo infatti portando avanti – spiega il sindaco Marco Pozza – una serie di azioni mirate di controllo e sanzioni, per risolvere alcune situazioni critiche e far crescere ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e il rispetto delle regole. Allo stesso tempo, abbiamo deciso di destinare dei fondi per sostenere le famiglie numerose che abitano in alloggi piccoli, con una riduzione diretta della TARI».