Gruppo Finiper Canova a sostegno di Fondazione AIRC

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2025 – Il Gruppo Finiper Canova rinnova il suo sostegno a Fondazione AIRC aderendo all’iniziativa nazionale di raccolta fondi “Arance rosse per la Ricerca”, destinando alla Fondazione 0,50€ per ogni reticella venduta e offrendo ai propri clienti l’opportunità di fare una donazione diretta in cassa. Un gesto semplice ma concreto che contribuirà a finanziare i progetti di ricerca oncologica della Fondazione.

Con le insegne Iper La grande i, Unes e il Viaggiator Goloso, il Gruppo conferma anche quest’anno il proprio ruolo di promotore attivo nel sensibilizzare un numero sempre più ampio di clienti sull’importanza della salute e della prevenzione, temi cari al Gruppo che ne ispirano e orientano la visione sociale.

Disponibili fino a esaurimento scorte, le confezioni dedicate all’iniziativa “Arance rosse per la Ricerca” saranno disponibili negli ipermercati Iper La grande i a partire dal 30 gennaio e nei supermercati Unes e il Viaggiator Goloso aderenti a partire dal 6 febbraio. Per ogni confezione venduta nel periodo di campagna, le insegne del Gruppo Finiper Canova doneranno 0,50€ a Fondazione AIRC. Inoltre, i clienti avranno la possibilità di effettuare donazioni in cassa di 2€, 5€ o 10€ fino al 27 febbraio, contribuendo al finanziamento dei progetti di ricerca in ambito oncologico dei ricercatori AIRC*.

“Anche quest’anno siamo felici di rinnovare il nostro impegno al fianco di Fondazione AIRC con un’iniziativa che unisce solidarietà, prevenzione e sostegno alla ricerca scientifica – dichiara Michela Riva, Responsabile ESG del Gruppo Finiper Canova. – Crediamo fermamente che la salute sia il bene più prezioso e che iniziative come questa possano contribuire a sensibilizzare sia i nostri clienti che i nostri collaboratori sui temi della prevenzione e della cura.”

“Le Arance rosse per la Ricerca sono una campagna unica nel panorama del terzo settore, per la quantità di insegne che aderiscono e per la meccanica di donazione uguale in tutti i punti vendita, attraverso un prodotto simbolo della sana alimentazione e della raccolta fondi per la ricerca sul cancro: le arance rosse italiane” – sottolinea Chiara Occulti, Chief Marketing & Fundraising Officer di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.- “Siamo felici di celebrare il sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC insieme a questa comunità straordinaria, di cui fanno parte i nostri partner della Grande Distribuzione con i loro clienti, accanto ai nostri volontari, ai sostenitori e ai 5.400 ricercatori che lavorano per rendere il cancro sempre più curabile”.

L’adesione all’iniziativa di AIRC “Arance rosse per la Ricerca” si inserisce nel più ampio percorso ESG del Gruppo Finiper Canova che mira a integrare valori di responsabilità ambientale e sociale in ogni aspetto della propria attività. Il Gruppo, infatti, si impegna quotidianamente a sostenere iniziative e progetti di solidarietà a supporto delle persone e delle comunità locali e nazionali.

Grazie al coinvolgimento attivo dei propri clienti, Iper La grande i, Unes e il Viaggiator Goloso continuano a portare avanti la loro missione di creare valore condiviso, dimostrando che ogni piccolo gesto può contribuire a un cambiamento significativo per il benessere collettivo e il futuro della comunità.

*iniziativa valida fino a esaurimento scorte e non prorogabile oltre il 27 febbraio 2025.