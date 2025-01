Rho. Corsi di orticultura urbana al Parco dei Fontanili

Tre appuntamenti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche

(mi-lorenteggio.com) Rho, 30 gennaio 2025 – Il desiderio di coltivare un orto è comune a diverse generazioni. Ci sono anziani che vogliono trascorrere all’aria aperta il tempo libero coltivando gli ortaggi che preferiscono e ci sono giovani, uomini e donne, interessati a un nuovo rapporto con la natura e con l’agricoltura, magari sfruttando un balcone o un piccolo terrazzo.

A partire da sabato 8 febbraio sono previsti tre incontri alla scoperta della orticoltura urbana con l’agronomo Andrea Bucci, incontri che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. L’iniziativa coinvolge Comune di Rho, Legambiente, Parco del Roccolo, Passi e crinali e vanta il sostegno di Fondazione Cariplo.

Sabato 8 si parlerà di substrati e semi: dove trovarli e come sceglierli; sabato 15 febbraio “Le principali specie orticole, consociazioni e avvicendamenti”; sabato 22 febbraio “Arriva la primavera! Il semenzaio e la progettazione dell’orto”.

“Il corso di agricoltura urbana è gratuito, rivolto a principianti ma non solo, che mira a dare gli strumenti per coltivare con successo il proprio orto, a terra, sul balcone, o anche solo su un davanzale. Con l’agronomo Andrea Bucci scopriremo i vari tipi di terreni e di sementi, e vedremo quali specie preferire e quali possono vivere fianco a fianco. Sperimenteremo inoltre la creazione di un piccolo semenzaio e la progettazione di un orto, affiancando la teoria a laboratori pratici”, spiega Filippo Sacchi di Legambiente Lombardia – Settore Scuola e Formazione.

Tutti gli incontri si terranno alla Casetta nel Parco dei Fontanili, in fondo a via San Martino a Rho, dalle 10.00 alle 12.00. La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi compilando l’apposito modulo che trovate su www.comune.rho.mi.it. Per informazioni: filippo.scacchi@legambientelombardia.it.

“Tante persone stanno riscoprendo il gusto di mangiare quel che coltivano, anche nella nostra città – commenta l’assessore all’Ambiente Valentina Giro – Questo corso aiuta i principianti e fornisce utili indicazioni a chi da tempo è alle prese con semi e piccoli raccolti”.