Rho. Progetto Teseo: 1125 studenti in cerca della facoltà universitaria che risponde ai loro sogni

Grande partecipazione ai seminari organizzati con Irep

(mi-lorenteggio.com) Rho, 30 gennaio 2025 – Si sono svolti nei giorni scorsi gli incontri del Progetto Teseo, dedicato agli studenti che frequentano il triennio negli Istituti Superiori dei comuni associati a IREP, l’Istituto per la Ricerca scientifica e l’Educazione Permanente che ha sede all’Istituto Mattei. Anche quest’anno obiettivo era avvicinare i giovani al mondo universitario e far conoscere le facoltà per ambito disciplinare, così da agevolare una scelta consapevole del percorso di studio. Dal 15 al 24 gennaio si sono svolti seminari tenuti da docenti e assistenti universitari, tutor e neolaureati delle più importanti e rappresentative Università dell’area. Ogni studente aveva l’opportunità di iscriversi a quattro seminari in base ai propri interessi.

In tutto hanno aderito al progetto 1125 studenti.

Questa la suddivisione nei diversi seminari:

241 – Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell’Educazione, Scienze Motorie e dello Sport

150 – Giurisprudenza

171 – Lettere e Filosofia, Scienze Politiche, Lingue e letterature straniere

289 – Psicologia

314 – Economia

316 – Relazioni pubbliche, Comunicazione, Turismo management e cultura

301 – Ingegneria

179 – Architettura

322 – Design, fashion, arti visive, multimediali e grafiche

241 – Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Chimica, Scienze biologiche, Biotecnologie

189 – Informatica

84 – Farmacia e CTF

199 – Medicina

198 – Professioni sanitarie

76 – Ottica e Scienza dei materiali, Scienze ambientali e geologia.

“Fa piacere verificare che gli iscritti siano stati molto numerosi anche quest’anno – commenta l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi – Noto con soddisfazione che raccolgano interesse sia materie umanistiche, sia altre più scientifiche e non manchino ragazzi interessati alla Medicina e alle professioni sanitarie, di cui si avverte particolare bisogno. E’ presto per sapere a quale facoltà si iscriveranno gli studenti, di sicuro potranno scegliere in piena consapevolezza delle opportunità che ogni facoltà propone loro. Ringrazio Irep e la sua presidente Giulia Gurioli per l’organizzazione dei seminari”.

Nella foto Paolo Bianchi a uno dei seminari organizzati all’IT Mattei