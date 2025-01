Rho. Pronta la palestra di via Alessandria

Manca soltanto la tribuna che potrà accogliere settanta spettatori

(mi-lorenteggio.com) Rho, 30 gennaio 2025 – Il monitoraggio dei cantieri avviati in città, attuato dal Sindaco Andrea Orlandi con gli assessori competenti, ha toccato nei giorni scorsi la palestra di via Alessandria, rimessa a nuovo nei mesi scorsi per essere destinata ad allenamenti e partite delle squadre di pallavolo dell’associazione “Gio…issa”. Erano presenti l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, l’assessore ai Lavori Pubblici Edifici Emiliana Brognoli, i dirigenti Annapaola Menotti e Francesco Reina, l’ingegnere Daniele Forcillo, il responsabile della sezione pallavolo di Gio…issa Claudio Cordieri e Renato Baroni per la Polisportiva San Carlo, oltre all’impresa che ha effettuato gli interventi.

Sia la palestra sia gli spogliatoi e i servizi annessi sono stati oggetto di manutenzione straordinaria e imbiancatura. Deve essere ancora collocata una tribuna da settanta posti che entro pochi giorni verrà ultimata.

Un nuovo tabellone permetterà in modo elettronico di evidenziare i punti delle squadre in campo. La pavimentazione del campo da gioco è stata rifatta e resa adatta all’utilizzo sportivo.

Sul campo restano montati i canestri da basket, che possono essere sollevati per garantire spazio al volley. Il campo è adattabile a doppio campo per il minivolley.

La palestra non accoglierà più i gruppi di anziani che qui organizzavano serate danzanti, sono trasferiti altrove.

Sono stati realizzati i servizi igienici per il pubblico e uno spogliatoio con relativo servizio per i giudici. Sono state eliminate le barriere architettoniche raccordando il dislivello all’ingresso e realizzando un servizio igienico accessibile per ogni gruppo di bagni.

“Sono soddisfatto del lavoro compiuto – ha evidenziato il Sindaco Andrea Orlandi – Il volley della Gio…issa si sposta qui non potendo più utilizzare altri spazi assegnati in passato, sono certo che la palestra così rimodernata possa essere una splendida casa dello sport per tutti gli appassionati di pallavolo”.

Nella foto Sindaco, Assessore e tecnici con l’impresa e gli esponenti di Gio…issa.