SPETTACOLI, PER NAZIONALE E LIRICO UN NUOVO ‘FRATELLO’: NELLA SQUADRA DI STAGE ENTERTAINMENT ANCHE IL TEATRO MAGGIORE DI VERBANIA

Matteo Forte: proporremo una stagione ricca di grandi eventi già a partire dall’estate



(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2025 – Dopo il Nazionale ‘Italiana Assicurazioni’ e il Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano, ecco il Maggiore di Verbania. Stage Entertainment, la multinazionale dello spettacolo dal vivo, allarga i suoi orizzonti e assume anche la gestione del teatro piemontese. Tra gli obiettivi mettere in scena spettacoli e proposte culturali anche nel periodo estivo, momento in cui nelle strutture delle grandi città cala il sipario.

Ad illustrare il progetto è Matteo Forte, direttore del Nazionale ‘Italiana Assicurazioni’ e del Lirico ‘Giorgio Gaber’ e AD per l’Italia di Stage Entertainment che, in una conferenza stampa con il sindaco Giandomenico Albertella e il presidente della Fondazione Centro Eventi di Verbania Massimo Terzi, ha comunicato di aver accettato una sfida che prevede programmazione e direzione artistica del Maggiore.

“Per me è davvero stimolante – spiega Matteo Forte – anche perché sono originario del Lago Maggiore e residente a Stresa, quindi particolarmente affezionato a questi territori. Mi impegnerò al massimo per far vivere il teatro con numerose iniziative che vadano oltre la semplice proposta di spettacoli, puntando sulla formazione artistica e culturale. Il nostro obiettivo è far diventare questo teatro un punto di riferimento per l’intera regione, un luogo dove l’arte e la cultura possano incontrare un pubblico sempre più ampio e diversificato. Nei due teatri di Milano abbiamo registrato 500 ‘alzate di sipario’ in un anno, organizzato 180 eventi per aziende, aperto un’accademia di musica, summer camp di canto danza e recitazione per bambini. Vorrei che l’esperienza milanese potesse contribuire a dare un nuovo slancio alla programmazione del Maggiore già dalla prossima stagione estiva”.

La prossima stagione estiva si preannuncia ricca di sorprese, con un festival che spazierà dalla musica alla comicità alla divulgazione scientifica passando anche attraverso momenti dedicati all’intrattenimento dei più piccoli. L’arrivo di Matteo Forte e Stage Entertainment rappresenta dunque un’importante opportunità per la città di Verbania e il suo territorio. Grazie alla sua esperienza e alla sua visione, il Maggiore potrà diventare un ulteriore motore di sviluppo culturale e turistico.