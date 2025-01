VALE LP & LIL JOLIE: in gara a Sanremo con “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” nella categoria Nuove Proposte

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2025. Dopo il successo nelle selezioni di Sanremo Giovani, VALE LP e LIL JOLIE si apprestano a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della 75° edizione del Festival della Canzone italiana, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” (Sugar Music – BMG).

“DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” è la visione di due giovani donne che cercano di raccontare al mondo di oggi la loro concezione delle relazioni e dei sentimenti. Si tratta di rapporti fondati su cardini fondamentali come il consenso e rispetto dell’altro guidati dall’educazione all’affettività, il tutto essendo sé stessi senza sottostare al classico dualismo uomo/donna e scardinare i vecchi (ma ancora per alcuni troppo validi) ruoli e stereotipi.

“DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” ha più di un piano di lettura e il primo riguarda l’amore: “Per prima cosa è un invito ad amare: chi ti pare, come ti pare. Perché è folle non farlo” spiegano VALE LP e LIL JOLIE che aggiungono “In secondo luogo è un incoraggiamento ad amarsi, che è la cosa più banale del mondo ma che – se ci guardiamo attorno – sembra essere la cosa più difficile da fare.

La canzone è anche un racconto di coraggio, di attenzione, del peso delle aspettative e del consenso. Quando nel ritornello diciamo “dimmi tu quando sei pronto” esprimiamo il rispetto per l’altra persona e al contempo, in modo un po’ sfacciato, nella strofa giochiamo a ribaltare i ruoli di genere (“Io lavoro tutto il giorno e tu sopra un divano”)”.

8 anni di amicizia nata nelle loro stanze di adolescenti della provincia italiana, viaggi pieni di sogni e di speranze, esperimenti, musica, televisione, case lontane e legami indissolubili hanno portato VALE LP e LIL JOLIE, oggi, a mettere in questa canzone (e in tutto quello che arriverà) non solo le rispettive esperienze individuali, che hanno contribuito a renderle le giovani donne che sono oggi, ma anche e soprattutto a dare un nuovo significato alla loro amicizia: quel super potere che quando sono insieme permette loro di combattere ogni battaglia, affrontare ogni difficoltà ma soprattutto dare alle cose belle un valore e un significato ancora maggiore perché non c’è niente di più bello che condividere una conquista e un successo con chi ti vuole bene, con chi è sempre stato al tuo fianco.

L’amicizia che da tempo lega VALE LP e LIL JOLIE

è diventata ufficialmente una canzone

e sarà domani un disco e una serie di concerti,

un lungo cammino che altro non è che un nuovo capitolo del loro sodalizio.

Nel mese di novembre VALENTINA e ANGELA hanno postato sui loro social una lettera aperta per raccontare come sono arrivate fino a qui:

Ciao a tuttx

Qui Angela e Vale. Le mani in realtà sono di Vale perché Angi sta sfumacchiando (come sempre ha qualcosa di meglio da fare quando c’è da lavorare) ma insomma siamo qui insieme.

Come da 8 anni ormai.

Dalle nostre parti fare amicizia non è così semplice. Nasci, cresci, vai a scuola, ami e ti scontri sempre con le stesse facce. E di solito a tuttx va bene così. Non hai possibilità né strumenti per vedere ciò che c’è fuori dalla valle. Noi ci siamo cercate, scritte e poi viste. Da lì non ci siamo più separate.

La stanza di Angela. Un microfono da 50 euro. I pezzi su SoundCloud.

Poi Roma, i regionali e le buste della spesa come se stessimo partendo per l’America.

La trap, i tatuaggi fatti in casa, noi fatte in casa ….

Le prime interviste. Per parlare di cosa poi? Chi eravamo? Chi volevamo diventare? E che ne sapevamo noi.

Quando Vale è andata in tv sono scappata da Roma, perché quel posto esisteva soltanto insieme. Ci siamo ritrovate a Milano e abbiamo deciso di andare a convivere. È Milano, il posto più lontano da casa in cui siamo state, che ci ha fatto capire da cosa non si può mai scappare.

Sono arrivati i punti interrogativi e un anno di buoi, anche tra noi due, anche se nella stessa casa.

Ho deciso di entrare ad Amici e solo oggi capisco di aver scelto inconsciamente la strada più facile per farmi nuovamente giudicare. 8 mesi lontana da Vale, che nel frattempo ha cambiato tutto e pubblicato il suo primo disco. Io ho pubblicato il mio.

Le soddisfazioni che ci siamo conquistate non erano comunque abbastanza, perché lontane.

Questo è il motivo per cui oggi siamo qui davanti a questo nuovo inizio.



Quando sono tornata a casa da Amici (e per casa intendo dove Vale è) è stato come quando ci siamo ritrovate 8 anni fa per la prima volta nella mia stanza. Con la stessa intensità, lo stesso imbarazzo, la stessa curiosità, gli stessi desideri, la stessa magia, la stessa voglia. Questa volta con la consapevolezza di essere pronte a raccontare davvero chi siamo e con la certezza di poterlo fare solo insieme.

Le ragazze della Valle sono esistenze che si incontrano, che si riconoscono e che da quel momento non si lasceranno più sole. Sei una ragazza della valle se al mondo c’è qualcuno in cui credi davvero anche soprattutto se quel qualcuno sei tu.

Sappiate che non ci sarà una solo una canzone ma un disco. Saranno concerti, saremo noi e voi che ci incontriamo senza distinguerci più. Sarà divertente, emotivo, vero.

Sarà complicata, sarà un casino. Sarà amore.

Vi abbracciamo infinitamente

Angi e Vale

Biografia

Quella tra VALE LP e LIL JOLIE è un’amicizia nata otto anni fa nelle loro stanze di adolescenti della provincia campana. Da allora condividono viaggi, esperienze, trasferimenti e il grande sogno della musica che a febbraio, dopo la partecipazione a Sanremo Giovani, le vedrà protagoniste nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.

LIL JOLIE

Classe 00, originaria di Caserta e milanese d’adozione, Lil Jolie (all’anagrafe Angela Ciancio) è cresciuta come bambina ribelle, che infrange le regole e inizia a studiare chitarra solo per opporsi alla routine.

Nel 2018 comincia ad affermarsi su SoundCloud, dove si è fatta notare e apprezzare dalla scena urban e hip hop tanto da pubblicare dei feat con Carl Brave e Ketama126 per poi pubblicare il suo primo “Bambina” nel 2022.

Nel 2023 viene ammessa alla scuola più famosa della tv, Amici, dove si è distinta grazie al suo carattere timido ma determinato e all’eleganza dei suoi testi.

Dopo questa esperienza a maggio 2024 pubblica l’ep “La vita non uccide” che include il singolo “Kiss me”.

VALE LP

Classe 1999, Vale LP, pseudonimo di Valentina Sanseverino (Napoli, 1999) è una cantautrice e rapper italiana. Mescolando crudezza e poesia con un’attitudine unica, Vale LP è una delle figure più interessanti della nuova ondata di pop italiano, dalla personalità irriverente e diretta. Nel suo sound combina elementi hip hop e cantautorali, con forti riferimenti alla cultura popolare e influenze che vanno dal soul, all’R&B, al funk.

Il suo songwriting è intenso e aperto, abbraccia la diversità e la libertà di forma in un approccio narrativo alternativo e onesto, creando una dimensione che dialoga con il privato.

Dopo aver pubblicato alcune tracce su SoundCloud, nel 2021 partecipa ad XFactor dove arriva fino alle fasi finali presentando l’inedito “Cheri”. A giugno del 2023 arriva un primo EP dal titolo “e sono felice”, sei brani per raccontare il suo percorso fino a quel momento. Il 2023 è un anno di grande lavoro, scrittura, live (apre alcune tappe del tour di Madame) e una esperienza molto formativa come Sanremo Giovani dove si presenta con “Stronza” arrivando alle battute finali.

Il brano viene incluso in “Guagliona” il suo primo album pubblicato a maggio 2024 su etichetta Sugar Music e trainato dal singolo “Fortuna”. Nello stesso mese si esibisce sia sul palco del Primo Maggio di Roma che su quello de Mi Ami Festival di Milano.

