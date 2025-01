Zibido San Giacomo – Ottant’anni dal mitragliamento della corriera di Badile

Il Comune di Zibido San Giacomo ricorderà con i cittadini, sabato 1 febbraio alle ore 11, le vittime del 30 gennaio 1945 con il posizionamento di una targa e la piantumazione di un ulivo. «Sarà disponibile un QR code per leggere l’intera ricostruzione dell’evento e vedere il video con la testimonianza di Vittoria Messina, una delle sopravvissute», spiega l’assessore Giovanni Navicello. Alle ore 21, lo spettacolo teatrale “Mary Berg. Storia di una ragazza di Varsavia” in occasione della “Giornata della memoria”

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo (30 gennaio 2025) – Erano impiegati, operai, casalinghe, un avvocato, un mugnaio e un sarto, alcuni studenti, tra cui giovani laureande in chimica, e ferrovieri, manovali, contabili, un’insegnante di matematica. Con l’unica colpa di viaggiare sull’autocorriera Milano-Pavia, colpita dagli aerei alleati lungo la Statale dei Giovi a Badile il 30 gennaio 1945. Settantotto le vittime. Perché bombe e proiettili non sono mai intelligenti.

A 80 anni dal mitragliamento di Badile e dall’apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, il Comune di Zibido San Giacomo celebra la “Giornata della memoria” insieme ai cittadini con due appuntamenti in programma sabato 1 febbraio.

«La memoria – dichiara la sindaca Sonia Belloli – sia testimonianza quotidiana, perché ogni guerra coinvolge sempre vittime innocenti. Per questo, abbiamo deciso di ricordare le persone uccise a Badile nell’ultimo gelido inverno della Seconda guerra mondiale, quando gli alleati cercavano di indebolire la disperata resistenza della Repubblica sociale e dei nazisti con bombardamenti che non risparmiavano scuole, monumenti, ospedali e mezzi di trasporto, come l’autocorriera su cui viaggiavano pendolari, studenti e casalinghe. La guerra è stata ed è purtroppo ancora anche questo. In serata, l’evento pensato per celebrare la “Giornata della memoria” e commemorare le vittime della Shoah».

