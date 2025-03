FESTA DEL SALAME NOBILE CREMASCO. ASSESSORE BEDUSCHI: LA CITTA’ PRONTA AD ACCOGLIERE VISITATORI IN UN CLIMA DI FESTA E TRADIZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marz0 2025 – Sabato 5 e domenica 6 aprile torna in piazza del Duomo e nelle vie del centro storico a Crema la ‘Festa del Salame Nobile Cremasco’, giunta alla terza edizione. L’evento, che ha fatto registrare in passato una grande affluenza di pubblico, è stato presentato oggi in Regione, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

L’anteprima della kermesse è in programma venerdì 4 aprile, alle 17.30, presso la Sala ricevimenti del Palazzo Comunale, con la celebrazione del 25° anniversario del patto di gemellaggio con la città francese di Melun. Le due città saranno simbolicamente unite, sabato 5 aprile, con l’evento ‘Baguette e Salam’, momento conviviale per rafforzare i rapporti con gli ospiti francesi e celebrare insieme i sapori locali.

“Valorizzare tutte le virtù della tradizione agroalimentare rappresenta una necessità – ha detto Beduschi – per far vedere a visitatori e turisti il meglio delle nostre produzioni. Queste feste sono l’occasione per fare conoscere la nobile arte dei trasformatori. Siamo una regione industriale, ma soprattutto una regione con tradizioni enogastronomiche di primo livello. Valorizziamo i nostri asset strategici: la globalizzazione ci ha messo sui mercati e dobbiamo far valere fino in fondo i nostri prodotti, che non sono replicabili come altri fatti altrove. Grazie alla lungimiranza di amministratori e produttori continuiamo questa grande storia, per cui essere fieri. Siamo nati agricoli e siamo diventati grandi: Regione Lombardia deve continuare su questa linea che non teme confronti. Lo abbiamo visto anche recentemente, oltre Oceano, dove i nostri prodotti hanno suscitato grande interesse e apprezzamento. Non facciamo quantità, ma qualità. Su questo siamo insuperabili”.

Durante il weekend la Festa del Salame offrirà degustazioni, momenti musicali, incontri culturali, una gara del salame e altre curiosità per coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di festa. Sarà inoltre l’occasione per presentare la prima De. Co., il biscotto Mostaccino, prodotto alla base del tortello cremasco. Crema è pronta per accogliere turisti e visitatori all’insegna di gusto, tradizione e convivialità.