MILLE NUOVI PSICOLOGI PER GLI ATS IN ITALIA, DI MATTEI (OPL): UN NUMERO IMPORTANTE, MA STESSA ATTENZIONE ALLA QUALITÀ LAVORATIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 marzo 2025 – “Accogliamo con soddisfazione la notizia dell’assunzione di nuovi mille psicologi a tempo pieno per il potenziamento del personale degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) nei servizi sociali del nostro Paese e come Ordine degli Psicologi della Lombardia esprimiamo grande soddisfazione per l’assegnazione del maggior numero di figure alla nostra regione di appartenenza. Saranno 135 i nuovi psicologi in Lombardia, un numero importante da cui ripartire che testimonia le necessità di estendere in modo capillare la presenza dei nostri professionisti e l’impegno del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Al contempo, auspichiamo che, oltre ai numeri, l’attenzione venga posta sulla qualità lavorativa, anche alla luce dei recenti e ripetuti casi di aggressione a chi pratica la nostra professione” – dichiara Valentina Di Mattei, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Redazione