Autismo – Pizzighini (M5S): Prevenzione e aiuto alle famiglie con minori. Serve vigore e sostegno economico adeguato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2025 – Paola Pizzighini, Consigliera regionale Movimento 5 Stelle: «Domani è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, dare oggi un segnale che siamo anche noi consapevoli che serve prevenzione e aiuto è fondamentale. La mozione presentata in Aula dal gruppo di Forza Italia si focalizza sulla prevenzione del Disturbo dello Spettro Autistico e sul potenziamento degli interventi in favore delle famiglie con minori a carico, nei percorsi riabilitativi durante la fase dello sviluppo. Tra le azioni promosse a livello nazionale e dal Piano Operativo Regionale Autismo della Lombardia non figurano misure economiche strutturate, per sostenere le famiglie nei costi quotidiani relativi alla gestione di questo tipo di disabilità. Anche alcuni interventi, certamente utili, come il Voucher Autismo e il Fondo Non Autosufficienza, non bastano a sostenere completamente gli sforzi delle famiglie che spesso devono rivolgersi a strutture private o consulenze esterne per provvedere all’assistenza dei minori sostenendo costi non indifferenti. È necessario sostenere con maggior vigore la vasta platea di famiglie con minori a carico che soffrono di Disturbi dello Spettro Autistico, fornendo loro tutti gli strumenti necessari ad affrontare percorsi riabilitativi fondamentali per affrontare l’età dello sviluppo» conclude la 5 Stelle, Pizzighini.

Redazione