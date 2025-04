Da Venerdì al Circolo Vela Gargnano la nazionale del doppio acrobatico 29er

Oltre 40 gli equipaggi al via

(mi-lorenteggio.com) Gargnano (BS), 1 aprile 2025 – Dal 4 al 6 aprile 2025 il Lago di Garda – sponda lombarda – si prepara ad accogliere la 2^ Regata Nazionale 29er, un appuntamento imperdibile per i giovani velisti della classe propedeutica alla vela olimpica. L’evento, organizzato dal Circolo Vela Gargnano in collaborazione con la Società Canottieri Garda Salò su delega della Federazione Italiana Vela e con il contributo della Regione Lombardia, vedrà sfidarsi a Gargnano i migliori equipaggi italiani in un fine settimana all’insegna della velocità e dello spettacolo.

Un passaggio tecnico sulle barche skiff, per futuri campioni di vela

Il doppio 29er rappresenta la classe per i giovani atleti che ambiscono a competere nelle classi olimpiche veloci, preparando timonieri e prodieri al salto verso il 49er e il Nacra 17 foil. Dopo il successo della prima tappa nazionale a Sferracavallo, gli equipaggi più competitivi tornano in acqua per contendersi la leadership in una delle location più iconiche della vela mondiale, il lago di Garda.

Tra i favoriti, spiccano i nomi di Giuseppe Montesano ed Enrico Coslovich (CV Muggia), vincitori della prima nazionale con sei primi posti, seguono gli atleti del circolo co-organizzatore SC Garda Salò Emilia Salvatore e Pietro Zandri, e il duo Cosimo Del Bimbo e Leonardo Scarpellini (YC Punta Ala/Fraglia Vela Riva). Grande attesa anche per la competizione femminile, con Giada Babini e Nina Ivaldi (CV Ravennate) e alcune giovani promesse della categoria U17, tra cui Scudelari-Beretta e Marchesini-Finato. Per molti l’appuntamento di Gargnano è anche un’ottima occasione di confronto nelle acque gardesane, che a luglio ospiteranno, poco più a nord, i Campionati Europei di classe.

Il Lago di Garda si conferma una palestra unica, ideale per formare equipaggi giovani e ambiziosi, pronti a confrontarsi con le sfide della vela del futuro. Il Circolo Vela Gargnano è pronto ad organizzare questa regata, che vede il meglio della vela giovanile under 19 in doppio.

Margherita Porro: dal titolo mondiale giovanile 29er alla Woman’s America’s Cup

A conferma del ruolo chiave del 29er come trampolino verso la vela di alto livello, spicca il percorso della velista Margherita Porro. Cresciuta agonisticamente prima sul lago d’Iseo e poi sul Garda ha iniziato ha raccogliere i primi importanti successi sul 29er, classe con cui ha conquistato il titolo mondiale giovanile a Sanya, con a prua Sofia Leoni. Margherita ha poi continuato la sua carriera sportiva fino a partecipare e vincere la prestigiosa Women’s America’s Cup di Barcellona 2025. Una dimostrazione concreta di come questa classe rappresenti un passaggio fondamentale verso barche più performanti, anche foil, e regate internazionali di altissimo livello.

Alessandra Sensini, plurimedagliata olimpica e attuale Direttore Tecnico Giovanile della Federazione Italiana Vela, a cui fa capo anche il doppio 29er, ha così commentato la realtà attuale della classe:”

“La classe 29er riveste da sempre un ruolo centrale per la vela giovanile, in quanto rappresenta una delle categorie ammesse al Mondiale Giovanile World Sailing e negli anni ha fornito un contributo decisivo ai successi della nostra squadra nella Nations Cup. Inoltre il 29er si distingue per essere una delle classi importanti nella formazione tecnica degli atleti e degli equipaggi misti, perfettamente in linea con le nuove esigenze della vela internazionale”.

Le regate a Gargnano inizieranno venerdì 4 aprile dalle ore 13:00, con precedente briefing alle 10:30. Previste 12 prove in tutto, con al massimo 4 regate al giorno. Domenica non potranno essere date partenze dopo le ore 16:00