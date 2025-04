Giro di boa per il concorso delle scuole CEM Esplora. Al primo posto, Mosè Bianchi di Cernusco e Manzoni di Vimercate. Ma non è ancora finita!

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 1 aprile 2025 – Classifica parziale per CEM Esplora, il concorso-sfida tra le scuole di tutto il territorio servito da CEM Ambiente (classi IV e V delle scuole primaria e I, II e III delle scuole secondarie di I grado). Al giro di boa, guidano la classific a la classe 5^C del Mosè Bianchi di Cernusco per le primarie e la 2^A del Manzoni di Vimercate per le secondarie di primo grado.

Ma non è ancora detta l’ultima parola. Hanno ancora tempo fino al 9 maggio 2025 le 83 classi iscritte per concludere il gioco, scalare a classifica e aggiudicarsi un premio utilissimo per la didattica: la lavagna smart.

Ma cos’è CEM Esplora? È una gara nell’esplorazione di diversi ambienti (la casa, la scuola, il parco, il centro di raccolta e il supermercato) con 60 domande e quiz da risolvere online nel portale dedicato. E i temi sono di vario tipo, tutti pensati per mettere alla prova i ragazzi. A vincere saranno due classi, una per livello, che si aggiudicheranno una lavagna smart per ognuna.

I numeri della competizione? Sono 83 classi che gareggeranno tra loro. In totale, 1.662 studenti coinvolti, provenienti da 17 dei 76 Comuni soci di CEM.

PER SAPERNE DI PIÙ

Il concorso CEM Esplora si inserisce nel progetto di Educazione ambientale CEM A SCUOLA ed è una delle due novità per l’anno scolastico 2024/25. L’altra novità è Econauti l’Escape box della sostenibilità, un gioco in cui solo la collaborazione e l’ascolto porta alla risoluzione degli enigmi.

Il progetto CEM A SCUOLA da 10 anni offre ai Comuni soci una ricca offerta educativa. Solo nello scorso anno scolastico, CEM Ambiente ha portato le buone pratiche ambientali in 275 classi, per un totale di oltre 5.700 alunni degli istituti presenti nei nostri Comuni soci.