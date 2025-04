INDUSTRIE BENI CONSUMO, MORELLI: POLITICA ECONOMICA DEL GOVERNO PUNTA SU INVESTIMENTI STRATEGICI PER IL PAESE A PARTIRE DALLE INFRASTRUTTURE

(mi-lorenteggio.coM) Milano 1 aprile 2025 – “Il Governo guarda con grande attenzione e rispetto il mondo produttivo, investendo sulle potenzialità del paese”. Così il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli nell’intervento di chiusura dell’Assemblea annuale dell’Associazione Industrie Beni di Consumo. “Gli sforzi fatti dall’esecutivo sin dal suo insediamento restano oggi finalizzati ad affrontare le crisi incombenti, dal cambiamento climatico alle guerre in corso, che inevitabilmente si ripercuotono sul costo delle materie prime”.

“In questo contesto internazionale è evidente quanto sia fondamentale il ruolo dei trasporti e delle grandi infrastrutture del paese, sul quale il governo sta facendo convergere importanti e storici investimenti”, dice con soddisfazione il Sottosegretario.

“Dalla costruzione della Diga di Genova – spiega – che permetterà al porto ligure di tornare ad essere uno dei principali porti europei, al quadruplicamento delle ferrovie tra Milano e Genova – per citarne alcuni – che avvantaggerà la circolazione delle materie prime e delle merci”. E se “il triangolo d’oro infrastrutturale resta Milano, Torino, Genova”, altrettanto importanti sono “il potenziamento dell’alta velocità e il Ponte sullo Stretto”.

“Dunque, un grande sforzo – prosegue il senatore – da parte del Governo, fatto con passione e determinazione per colmare un divario che ancora esiste tra le reali potenzialità del paese e i risultati ottenuti. Obiettivo che, però, può essere raggiunto solo attraverso il dialogo e la collaborazione di tutti, a partire da un attore centrale come la vostra Associazione, per costruire insieme la politica industriale del paese”, conclude Morelli.

Redazione