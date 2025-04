Mercoledì sera alle 21.00 si apre il sipario sulle Semifinali di Coppa Italia Frecciarossa: a San Siro si gioca il derby Milan – Inter

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2025 – Milan-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 2 aprile alle 21:00 .

Il ritorno, Inter-Milan, si giocherà mercoledì 23 aprile alle 21:00 a San Siro.

A Milanello, alla vigilia della gara d’andata, si è tenuta la conferenza stampa della vigilia di Mister Conceição

“Il Derby è sempre una partita importante, per il contesto, per tutti. Ma i momenti sono diversi. Qualche giocatore in campo è diverso. L’Inter è una squadra fortissima e solida, ma noi vogliamo entrare forte in partita per raggiungere il nostro obiettivo, che è vincere”.

COPPA ITALIA STRADA PER L’EUROPA

“Dobbiamo concentrarci sulla partita e non sul resto. È vero che è la strada più corta, ma in campionato mancano ancora delle partite da fare e vincere”.

RAFA LEÃO

“Il gruppo sta bene e sono tutti disponibili. Abbiamo ancora allenamento insieme domani, oggi abbiamo fatto differenziato per chi ha giocato a Napoli. Sta a me scegliere, l’11 titolare è forte e sono contento che i giocatori in panchina entrino bene. Non è possibile giocare con 26 titolari. Rafa lo conosco da anni, l’ho visto giocare fin da ragazzino, e deve continuare la sua evoluzione. A livello di talento e qualità è uno dei migliori al mondo, deve trovare la continuità per fare gol e assist”.

SANTI GIMENEZ E JOÃO FÉLIX

“Arrivare in Italia e avere un periodo di adattamento è normale. È un campionato non facile, uno dei migliori del mondo con grandi allenatori e grandi giocatori. Dobbiamo lasciare Santi tranquillo nella fiducia che gli diamo. Stesso discorso vale per João”.

LA SODDISFAZIONE DI UN ALTRO TROFEO

“Sarei soddisfatto perché vincerei un altro trofeo. Ma prima dobbiamo vincere le Semifinali, poi la Finale. Non mi piace prevedere il futuro, mentre mi piace vivere il campo giorno per giorno per migliorare la squadra a livello professionale e personale”.

EQUILIBRIO TATTICO

“Mi piace avere la squadra corta, ma quando non abbiamo la squadra coordinata è difficile. Quando non abbiamo un comportamento collettivo è più complicato e siamo più vulnerabili”.

ALLENATORI DA COPPE

“Gli allenatori o vincono o non vincono. Il peso delle coppe è diverso, campionato o Champions è diverso, ma non ci sono allenatori da campionato o coppa”.

Linee 16, 49, 64 e 80: deviano nei giorni delle partite

Mercoledì 2 aprile, alle 21 si gioca il derby Milan – Inter. Alcune linee cambiano servizio prima, durante e dopo la partita.

Linea 16

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza).

Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.

A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Linea 49

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.

A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Linee 64 e 80

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa) e Q78 (in servizio dopo le 22)

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.

Cambiare a Lotto tra M1 e M5

Durante lo spostamento dei tifosi, il corridoio della stazione Lotto che collega M1 e M5 chiude. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Stazioni M5 chiuse sul finire della partita

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio.