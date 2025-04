RASSEGNA CORALE CITTA’ DI RHO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 1 aprile 2025 – La “Rassegna Corale Città di Rho” raggiunge quest’anno la 50esima edizione e si svolgerà nella consueta cornice del prestigioso Auditorium Maggiolini di Rho, in Via De Amicis.

Fin dalle prime edizioni negli anni Settanta, la rassegna si è posizionata tra le più importanti manifestazioni del panorama corale italiano. Una rassegna che fa ormai parte della tradizione di Rho, dove i cori partecipanti sanno di trovare un pubblico sempre attento e caloroso, un pubblico numeroso in ogni edizione, mai rimasto deluso dalle esibizioni, ma al contrario sempre soddisfatto e ripagato.

Quello di quest’anno è un appuntamento importante che cade nell’anno del 60esimo di fondazione della corale cittadina, quindi una doppia ed importante ricorrenza.

Per l’occasione sono stati invitati altri due cori con lo stesso nome: “STELLA ALPINA”; uno di Treviso e l’altro di Verona.

L’esibizione della corale rhodense, avverrà infatti insieme ai cori sopra citati, chiudendo un ciclo che ci ha visti qualche anno fa a Verona e l’anno scorso a Treviso, in casa dei due cori “omonimi” Stella Alpina.

Non potevamo che chiudere a Rho, nell’anno del 60esimo di fondazione, con la rassegna numero 50.

Non mancate!!!

La prevendita dei biglietti (costo 10 euro) è già iniziata: prenotazione rassegnarho@tiscali.it;

prevendite presso la Libreria San Vittore di Rho