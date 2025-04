“ReArm Europe” Consiglio regionale boccia mozione M5s. Di Marco (M5s): «Un kit per il progresso dell’Europa contro la confusione e l’imbarazzo dell’Aula»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2025 – Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Preparare la guerra non garantisce la pace, garantisce solo nuove ingiustizie. Stiamo osservando l’Europa imboccare un vicolo cieco, percorrendo scelte che partono da una normalizzazione del linguaggio di guerra, fino alla scelta di destinare 800 miliardi di euro in armamenti. In Aula abbiamo assistito a un balletto imbarazzante, fatto di contraddizioni, astensioni e argomentazioni traballanti. Dai pareri contrari, FDI e FI, che al dialogo sulla pace hanno preferito l’insulto al Movimento Cinque Stelle rinfacciando l’operato del governo Conte, dimostrando tutta la loro impreparazione (anche in termini di semplice matematica). Non si può confondere la ovvia e naturale spesa militare interna già preventivata, per meno di un 1 miliardo annuo e nell’ambito di un più corposo bilancio nazionale, con l’odierna corsa al riarmo da 800 miliardi a livello europeo da destinare a un vero e proprio piano di guerra.

Dalla Giunta, fino ai partiti che dovrebbero essere parte del fronte progressista, abbiamo sentito pareri contrari sia al piano di riarmo europeo che alla nostra mozione. Una confusione che nasconde imbarazzo e che sfocia in un voto di astensione (Lega) e in una non partecipazione al voto (PD), proprio in un momento in cui è richiesto il coraggio di difendere le proprie idee. Le nostre sono chiare. Le abbiamo riassunte nel nostro contro kit, per il progresso dell’Europa, che chiede di affrontare le questioni che riguardano sanità, la possibilità di pagare le bollette, libri per il diritto all’istruzione, trasporti per garantire ai cittadini europei la possibilità di muoversi liberamente nel nostro territorio e che contiene un mazzo di chiavi per ricordare a tutti come oggi sia gravissimo il problema dell’emergenza abitativa e come i nostri giovani non possano più accedere a un mutuo o pagare un affitto. La nostra Europa è quella del Recovery Fund e del PNRR. Aver smascherato molte delle ipocrisie che alimentano molte forze politiche non può essere elemento di soddisfazione. Con chi non ha paura di nascondersi, con chi ritiene che la pace che ha contraddistinto gli ultimi ottant’anni di storia sia un valore irrinunciabile, l’appuntamento è sabato 5 aprile a Roma, per una grande manifestazione di pace» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, al termine della discussione della mozione “ReArm Europe”.

