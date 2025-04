RED BULL FRISTA – dopo il qualifier che ha selezionato gli utlimi 6 finalisti, il 17 maggio l’appuntamento col freestyle è in Barona per eleggere il vincitore nazionale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2025 – Il qualifier di RED BULL FRISTA è andato in scena pochi giorni fa al Barrio’s Live in Barona a Milano, dando un nuovo palcoscenico al freestyle in Italia. Davanti a un pubblico numeroso ed entusiasta di appassionati della disciplina, la battle a colpi di barre di sabato 29 marzo – vinta da Gabs – ha eletto i sei migliori freestyler della serata, tra gli iscritti da tutta Italia, che hanno ottenuto un posto di diritto nella finale di sabato 17 maggio.

È partito così il viaggio di Red Bull tra rime taglienti, beat infuocati e pura improvvisazione, che culminerà con la proclamazione del miglior freestyler nazionale. La serata vedrà un host d’eccezione, vero e proprio simbolo del freestyle in Italia: Ensi. I biglietti per la serata sono disponibili da oggi su https://www.redbull.com/it-it/events/red-bull-frista.

I sei selezionati dal qualifier dello scorso sabato, che hanno guadagnato un posto per l’evento del 17 maggio sono:

Gabs

Mouri

Redrum

Skietto

Grizzly

Efsi

A loro si aggiungono sul palco le dieci teste di serie che hanno ottenuto una wild card per la finale:

Bruno Bug

Blnkay

Debbit

Drimer

Frenk

Hydra

Shekkero

Morbo

Higher

Kyn

Il cuore pulsante dell’evento sarà Piazza Donne Partigiane, nel quartiere Barona di Milano, che ha già visto andare in scena all’interno del Barrio’s Live il qualifier dello scorso sabato. La finale del 17 maggio sarà invece in esterna, nella piazza pronta a trasformarsi in un’arena a cielo aperto dove talento e creatività si scontreranno senza esclusione di colpi.

RED BULL FRISTA è un’esperienza a 360 gradi: musica, parole e spettacolo si fonderanno in un evento che celebrerà il freestyle come mai prima d’ora. Il palco è pronto, il microfono aspetta solo il prossimo campione. Chi sarà? Scoprilo con noi.