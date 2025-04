Torna a Lissone la rassegna “Gen-essere” con tre incontri sul tema dell’alimentazione e della crescita

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 1 aprile 2025 – Torna a Lissone la rassegna “Gen-Essere”, il ciclo di incontri dedicato a genitori, educatori e insegnanti, che quest’anno affronta il tema dell’alimentazione e della crescita. Organizzato dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Giovanili – con il supporto di Spazio Giovani Impresa Sociale e del gruppo di genitori Gen-Essere, il percorso prevede tre appuntamenti pensati per approfondire il rapporto tra cibo, salute e benessere nelle diverse fasi dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il primo incontro si terrà sabato 12 aprile, dalle 16 alle 18, presso la Sala Polifunzionale della Biblioteca civica di Lissone. Protagonista sarà la pediatra Pilar Nannini, autrice di diversi libri sull’educazione alimentare, che condurrà un dialogo dal titolo “Io mangio tutto. La nutrizione come relazione nei primi anni di vita”. L’appuntamento sarà rivolto in particolare ai genitori di bambini tra 0 e 5 anni e offrirà consigli pratici per affrontare l’alimentazione in famiglia, superare le difficoltà legate ai pasti dei più piccoli e gestire eventuali selettività alimentari.

Si prosegue martedì 29 aprile, alle 21, a Palazzo Terragni, con un incontro dedicato ai genitori di bambini e adolescenti. La nutrizionista Valentina Cutri parlerà di come le influenze esterne – pubblicità, social media, abitudini alimentari – possano incidere sulle scelte dei ragazzi e sulla loro relazione con il cibo. Con il titolo “Equilibrio alimentare nella crescita dei bambini e dei ragazzi. Facciamo prevenzione ad ogni pasto”, l’incontro offrirà strumenti concreti per orientare i giovani verso un’alimentazione equilibrata, coinvolgendoli attivamente nella preparazione dei pasti e nella costruzione di abitudini sane.

L’ultimo appuntamento è previsto per lunedì 5 maggio, sempre alle 21, a Palazzo Terragni. Si affronterà il tema della prevenzione dei disturbi alimentari in età giovanile con Claudia Grasso, fondatrice dell’associazione monzese Peso Positivo e la psicologa Ilaria Polenghi. Il titolo della serata, “Forse domani. Il delicato legame fra cibo ed emozioni”, introduce un confronto su come riconoscere i segnali di un rapporto problematico con il cibo, su come intervenire in ottica preventiva e su come contrastare la diffusione di false informazioni che possono influenzare negativamente il benessere dei ragazzi.

“La rassegna Gen-Essere rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per tutta la comunità. Ogni incontro è pensato per offrire strumenti concreti a chi si occupa di educazione dei giovani e dei bambini, affinché possa affrontare con maggiore consapevolezza le sfide che la società di oggi ci pone – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Giovanni Camarda -. L’educazione alimentare non è solo una questione di salute, ma anche di benessere psicologico. Ogni giorno bambini e ragazzi sono esposti a una molteplicità di stimoli che influenzano le loro scelte e il loro rapporto con il cibo. Per questo riteniamo fondamentale offrire a genitori, educatori e docenti strumenti concreti per affrontare questi temi con consapevolezza. Questa rassegna è un’opportunità preziosa per approfondire, con l’aiuto di esperti, le dinamiche legate all’alimentazione nelle diverse fasi della crescita e per promuovere uno stile di vita sano”.

La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

redazione