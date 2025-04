UNIVERSITA’, PRESIDENTE FONTANA: CAMPUS MIND CONTRIBUISCE A SVILUPPO LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 aprile 2025 – “La giornata di oggi segna un’importante evoluzione di Mind e dell’Università degli Studi di Milano, istituzione che da secoli contribuisce allo sviluppo della città e della Lombardia, con un moderno campus scientifico e universitario capace di attrarre sempre più talenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’incontro ‘Campus Mind – Il primo passo per gli studenti’, con la visita al cantiere per la costruzione del nuovo Campus per le facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di Milano.

“MIND – ha aggiunto il governatore – è nato come un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato e dimostra di proseguire con straordinaria efficacia su questa via, in risposta alle nuove esigenze urbane e sociali. Investire sui giovani studenti e sulla comunità scientifica della Statale, così come sulle imprese e gli enti presenti a MIND, significa scommettere sul futuro della tecnologia, della scienza e dell’innovazione”.

