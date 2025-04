AEROPORTO LINATE, SALA OPERATIVA NEL 2024 HA REGISTRATO OLTRE 117.000 MOVIMENTI (+ 5,9%)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 02 aprile 2025 – La sala operativa della Torre di controllo dell’aeroporto di Milano Linate nel 2024 ha registrato 117.114 movimenti, segnando un incremento del 5,9% rispetto all’anno precedente. Il dato è emerso oggi durante la visita istituzionale agli impianti operativi di ENAV S.p.A. di una delegazione di amministratori locali del Sud Est milanese e dall’area della Martesana, guidata dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente.

Insieme a Lucente, hanno preso parte alla visita il sindaco di Mediglia, Gianni Fabiano, il sindaco e il vicesindaco di Tribiano Roberto Gabriele e Carmine Lanzetta, il sindaco e il consigliere comunale di Paullo, Luigi Agostino Gianolli e Roberta Castelli, il sindaco di Settala, Massimo Gianfranco Giordano, il consigliere comunale di San Donato Milanese Guido Massera, il sindaco di Rodano Rodolfo Corazzo, l’assessore di Peschiera Borromeo, Francesco Rocchi e il consigliere comunale di Segrate, Marco Griguolo.

Ad accogliere la delegazione, il capo impianto Alessandro Spader, che ha illustrato le attività quotidiane dei controllori del traffico aereo.

“La visita alla Torre di Controllo di Milano Linate – ha dichiarato Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – rappresenta un’importante occasione per toccare con mano l’eccellenza tecnologica e professionale che caratterizza il lavoro dei controllori del traffico aereo. I numeri parlano chiaro: la costante crescita del traffico conferma il ruolo strategico di Linate, non solo per la città di Milano ma per l’intera Lombardia. Supportare e valorizzare queste infrastrutture significa investire nella competitività e nello sviluppo economico del Paese”.

