Al via m2o plus, l’evoluzione digitale di Radio m2o

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 aprile 2025 – Radio m2o diventa la prima “hyper-radio”. Da aprile è online l’evoluzione digitale di Radio m2o: grazie a un nuovo progetto editoriale realizzato in collaborazione con l’agenzia di influencer marketing Stardust, nasce “m2o plus – The space to be”, un innovativo content creation hub per realizzare un palinsesto di oltre 200 contenuti digitali originali al mese tra YouTube, TikTok e Instagram, tra i contenuti social della radio e i format speciali ‘Plus’.

In uno studio dedicato presso il Moysa di Milano, dove martedì 1° aprile si è tenuto il release party, vengono realizzati format inediti su temi trasversali come lifestyle, fitness, sport, food e attualità, che vedono comunque sempre al centro l’elemento chiave di m2o, la musica, declinata in varie forme. I contenuti sono divisi fra formati long e short, ognuno in uscita a cadenza regolare, e distribuiti sui canali social della radio – Instagram, TikTok, YouTube.

Tra i format già confermati e in partenza: EXXXCLUSIVE, dove Wad conduce un talk con esponenti della scena rap e urban italiana, mentre in alcune puntate vedranno la presenza di Albertino con ospiti speciali che hanno fatto la storia del rap; Move Your Body, con protagonisti i ballerini e coreografi Giulia Pauselli e Andreas Muller, per un momento fitness con una coreografia/workout sulle note delle novità e delle canzoni più trasmesse da m2o; Parental Advisory, format di interviste esclusive a un parente di personaggio famoso; m2o a palla, un tg sportivo satirico e irriverente condotto dal creator Ivan Colacino; m2o Interviews, dove Ale Lippi intervista i principali artisti di musica dance/pop; In un secondo momento partirà Club Sandwich dj set live in luoghi popolari legati al cibo come mercati coperti, chioschi, negozi, realizzato in collaborazione con Tuorlo Magazine. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori format che coinvolgeranno altre voci di m2o, oltre a quella di Albertino, come Marlen e Vittoria Hyde, su temi come viaggi e fashion.

La direzione artistica di m2o plus è di Albertino, ideatore del progetto insieme ad Alessandro Furgione, AD di A. Manzoni & C. e di Stardust. È la stessa Stardust a firmare invece la strategia digitale e, in sinergia con la radio, il coordinamento generale e la comunicazione.

I contenuti saranno amplificati da creator e influencer di Stardust che condivideranno i contenuti sui propri canali, oltre che distribuiti sui canali social di m2o e dei talent coinvolti. La scelta dei format e la loro distribuzione è pensata per raggiungere e potenziare un target trasversale e giovane, dai Millennials alla Generazione Z, all’interno di un ecosistema di contenuti multicanale per un progetto unico nel panorama radiofonico italiano che mira a rafforzare la presenza digitale della radio.

“L’idea di m2o plus, una case history inedita nel panorama radiofonico italiano, è nata nei mesi scorsi con Alessandro Furgione e risponde alle esigenze di entrambi: quella di Stardust di avere sempre nuovi contenuti social e quella di Radio m2o di evolversi sul fronte digitale” dichiara Albertino, Direttore artistico di Radio m2o. “Con questo progetto, possiamo spaziare anche su temi e contenuti che in radio non tocchiamo direttamente ma vicini comunque al nostro universo, con al centro sempre la musica. Il modo di affrontarli fa parte invece del nostro linguaggio, veloce, giovane, dinamico, attento al presente e proiettato al futuro. Con entusiasmo, noi di m2o ci occupiamo della parte editoriale, per realizzare decine di nuovi contenuti ogni settimana, tutti originali, fra formati long e short, ognuno rivolto a target differenti. I contenuti saranno realizzati in uno studio dedicato e futuristico presso il Moysa, e verranno poi amplificati dagli influencer di Stardust”.

“m2o plus rappresenta un progetto editoriale di visione, nato dalla volontà comune di portare la radio in una nuova dimensione digitale e multicanale. Insieme ad Albertino” dichiara Alessandro Furgione, AD di Stardust, “abbiamo immaginato contenuti editoriali che andassero oltre la programmazione tradizionale, capaci di coinvolgere nuove generazioni attraverso linguaggi, formati e piattaforme in costante evoluzione. Con m2o plus consolidiamo il percorso di crescita di Stardust nello sviluppo di progetti editoriali nativi digitali. La nostra esperienza nella produzione e distribuzione di contenuti ci consente di accompagnare la radio in una trasformazione concreta, rafforzando al tempo stesso la nostra evoluzione come realtà editoriale contemporanea.”

Radio m2o, emittente nazionale del gruppo GEDI nata nel 2002 e rinnovata interamente nell’aprile 2019 con la direzione artistica di Albertino, forma il bouquet radiofonico del gruppo editoriale, Insieme a Radio Deejay e Radio Capital. Si identifica come la radio della musica e per la musica in grado di ispirare più generazioni attraverso una selezione musicale contemporanea capace di intercettare e lanciare le ultime tendenze internazionali, musicali e social. Una radio POP e allo stesso tempo ricercata. La programmazione musicale soddisfa il bisogno collettivo di ascoltare la musica del momento, urban, dance, pop, hip-hop, elettronica, semplicemente la musica più amata, più cercata, più condivisa, quella che domina le classifiche di tutto il mondo. m2o si rivolge a un target eterogeneo (per gusti, età, stile di vita), accomunati da un’attitudine giovanile, dinamica, energica, attraverso un palinsesto equilibrato e armonico, un flusso musicale piacevole e accattivante, coerente a ogni momento della giornata. Il giorno: l’energia delle hit internazionali e nazionali con qualche incursione tra i successi del recente passato; la sera: lo spazio alla ricerca e alla sperimentazione, con i dj set dei più grandi DJ internazionali.

www.m2o.it

Stardust è un’agenzia che opera a 360 gradi nel mondo dell’influencer marketing, capace di creare format editoriali innovativi, progetti personalizzati e servizi su misura, pensati per soddisfare le specifiche esigenze di comunicazione di ogni cliente. Nata nel 2020, Stardust si fonda su un’intuizione semplice ma potente: people are media. Da questa visione ha preso forma una realtà solida e riconosciuta, capace di connettere brand e creator a un vasto pubblico attraverso contenuti originali e ad alto impatto. Grazie a un know-how approfondito sui social media e a un approccio professionale nella gestione dei canali digitali e dei talent, l’agenzia sviluppa strategie e progetti di comunicazione integrata, pensati per generare engagement e valore. Nel tempo, Stardust ha ampliato il proprio perimetro operativo, offrendo una gamma completa di servizi: gestione dei social media, content strategy, campagne di influencer marketing, sviluppo di brand identity e corporate identity, media planning e digital PR. Ogni anno, l’agenzia produce contenuti social attraverso un network di creator, influencer e ambassador, che raggiungono una fanbase aggregata di oltre 230 milioni di follower e generano più di 22 miliardi di visualizzazioni sulle principali piattaforme digitali.

Stardust è parte del Gruppo Editoriale Gedi, la Digital Media Company leader in Italia per contenuti di informazione, approfondimento e intrattenimento.

www.youarestardust.com