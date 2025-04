ALICE TORNA IN TOUR CON “ERI CON ME – ALICE CANTA BATTIATO”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 2 aprile 2025 – La speciale ricorrenza degli ottant’anni dalla nascita di Franco Battiato ha ispirato questo rinnovato omaggio. Dal 30 Maggio al 3 Agosto 2025, in location prestigiose e suggestive, Alice terrà una serie di concerti straordinari con il programma Eri con me accompagnata da importanti ensemble come l’Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani. Al pianoforte l’imprescindibile Carlo Guaitoli che sarà anche direttore.

Proprio dalla collaborazione tra Alice e Carlo Guaitoli è nata, nel 2022, la pubblicazione dell’omonimo album in studio Eri con me (2022 Arecibo/BMG) con sedici canzoni di Franco Battiato. Queste versioni, acclamate dalla critica e pubblico, hanno fatto meritare ad Alice, nel 2023, la Targa Tenco quale miglior interprete.

Il correlato tour all’album Eri con me / Alice canta Battiato conta ad oggi più di 100 concerti e altrettanti sold out. In scaletta, molti i brani tratti dall’album stesso, alcuni meno noti come “Da Oriente a Occidente” e “Sui giardini della preesistenza” insieme a numerosi altri che invece da lungo tempo appartengono al repertorio live e discografico di Alice, come “La cura”. Nell’aggiornato repertorio troveranno naturalmente spazio le canzoni nate durante la loro intensa collaborazione iniziata nel 1980: Per Elisa, i loro duetti tra cui I treni di Tozeur, nonché i brani che più recentemente Battiato aveva scritto proprio per lei come Veleni ed Eri con me, che ha regalato il titolo all’album e al tour stesso.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato.

Molto di questo lungo viaggio nella musica d’autore è contenuto nel volume L’unica via d’uscita è dentro l’autobiografia scritta da Alice con la collaborazione di Francesco Messina pubblicata da pochi mesi da Rizzoli Lizard.

ESTATE 2025 / I primi appuntamenti

— con L’ORCHESTRA FILARMONICA ITALIANA:

30 maggio SCANDIANO (Reggio Emilia) Piazza Fiume – FestivaLOVE

9 giugno MESTRE (Venezia) Parco Bissuola

24 giugno MILANO Castello Sforzesco

11 luglio FIESOLE (Firenze), Teatro Romano

26 luglio MARINA DI PIETRASANTA (Lucca) Teatro La Versiliana

3 agosto CASTIGLIONCELLO (Livorno) Castello Pasquini

— con I SOLISTI AQUILANI:

13 luglio ROMA Ostia Antica Teatro Romano

I biglietti del tour

Disponibili in prevendita su Ticketone e nei circuiti abituali.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music and Arts.