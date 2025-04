EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. VIA TOFANO, IN CORSO LA DEMOLIZIONE DELLA TERZA TORRE

Procedono in parallelo le attività di costruzione delle altre due torri. Bottero: “Intervento strategico: ad attività concluse, 180 alloggi pubblici nuovi, ad alta efficienza”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 aprile 2025 – Procedono i lavori al complesso di edilizia residenziale di proprietà del Comune di Milano in via Tofano 5, a Quinto Romano. Dal mese di ottobre 2024 è in corso la demolizione della terza torre, la Torre C, a cominciare dalla rimozione dei pannelli prefabbricati esterni e dell’isolamento dei solai. Ultimata questa fase, si procederà alla ricostruzione della struttura.

In parallelo proseguono le attività di ricostruzione delle Torri A e B, a seguito di un intervento di demolizione, già eseguito, analogo a quello in atto per la Torre C.

“In via Tofano 5 sta prendendo forma un progetto di edilizia residenziale pubblica davvero importante per Milano – commenta l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica Fabio Bottero –. Le attività di ristrutturazione profonda in corso trasformeranno un complesso edilizio con complessità e criticità manutentive in un complesso nuovo, di qualità e ad alta efficienza energetica; un reale valore aggiunto per gli inquilini e indispensabile per riqualificare il quartiere, anche sotto il profilo sociale. Questo è uno dei tanti interventi che il Comune realizzerà grazie ai fondi europei, risorse che siamo fieri di impiegare per migliorare e aumentare l’offerta di alloggi pubblici della città. Oggi, ho visitato il cantiere: i lavori stanno procedendo secondo il programma. Prevediamo che l’intervento sulle Torri A e B venga ultimato entro la fine di questo anno, mentre la Torre C sarà ricostruita entro l’estate del 2026”.

Terminati i lavori, l’offerta abitativa del complesso risulterà ampliata nel numero e nella tipologia di case proposte, che aumenteranno di 30 unità. Le tre torri, che si svilupperanno ognuna su 10 piani, arriveranno ad ospitare complessivamente 180 alloggi – 60 per edificio – da destinare ai Servizi Abitativi Pubblici e 10 alloggi al piano terra saranno destinati ai Servizi Abitativi Sociali; alcuni locali al piano terra potranno essere gestiti da associazioni e altre realtà attive del Terzo Settore. Sono inoltre previste una portineria e un’autorimessa per circa 120 posti auto.

L’intervento su via Tofano si era reso necessario a causa di problemi di staticità riscontrati negli scorsi anni e porterà alla realizzazione di nuovi edifici NZEB, con soluzioni tecnologiche e impiantistiche in grado di garantire un alto livello di efficienza energetica.

I lavori sulla Torre C – del valore complessivo di 16 milioni di euro – sono cofinanziati da fondi del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC), nell’ambito del Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, per 9,5 milioni di euro.

L’operazione sulle Torri A e B – avviata con la demolizione a giugno 2021 – è realizzata grazie al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regione Lombardia e del Comune di Milano (valore complessivo circa 29 milioni di euro). Ad oggi, nell’ambito della ricostruzione dei due edifici, sono ultimate le opere in cemento armato, le tamponature interne ed esterne ed è in corso la realizzazione degli impianti (idrico sanitario ed elettrico).