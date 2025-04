MILANO È MEMORIA. DOMANI LA VICESINDACO SCAVUZZO ALL’APERTURA DELLA DUE GIORNI ‘PROGETTARE LA CITTÀ DEMOCRATICA. MILANO (1945-1951)’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 aprile 2025 – Domani, giovedì 3 aprile, alle ore 9.30 presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, la Vicesindaco e assessora all’Istruzione Anna Scavuzzo parteciperà all’apertura della due giorni “Progettare la città democratica. Milano (1945-1951)”.

L’evento è parte del palinsesto di iniziative “Tempo di pace e di libertà. Ottanta anni di Liberazione” promosso dal Comune di Milano, nell’ambito del progetto Milano è Memoria, per l’80° Anniversario del 25 aprile, in partnership con Università degli studi, e dal Dipartimento di Studi storici “Federico Chabod” con il patrocinio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e della Casa della Cultura.

Il convegno avrà come tema la programmazione della rinascita di Milano come città democratica e antifascista nel periodo storico che prende il via all’indomani della Liberazione e termina nel 1951, alla fine dell’esperienza amministrativa delle giunte guidate da Antonio Greppi.

Programma completo sul sito del Comune di Milano nella sezione Milano è Memoria.